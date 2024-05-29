Enflasyon arttı: Avrupa'da lüks otellerin fiyatları yüzde 85 daha pahalandı Koronavirüs öncesinde turizmin en canlı olduğu tarih 2019'du. Bugünkü fiyatları 2019'la karşılaştırınca, Avrupa'daki lüks otellerin fiyatlarındaki artışın büyüklüğü meydana çıktı. Yapılan araştırmaya göre Türkiye, maliyet düşüklüğü açısından ilgi görüyor.

DHA

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla Türkiye’nin turizm bölgelerinde de hareketlilik sinyalleri görülmeye başlandı.

Bu aşamada Avrupa’daki lüks otel fiyatlarındaki artışa yönelik bir araştırma yayınlandı.

Araştırmaya göre, ortalama geceleme fiyatları 2019’a kıyasla yüzde 70 arttı.

Rezervasyonların yoğunlaştığı temmuz ayında ise bu artışların yüzde 85’leri bulması bekleniyor.

Küresel çapta 27 bin katılımcıyla gerçekleştirilen Seyahat Beklentileri 2024 araştırması, 2 kişiden birinin (yüzde 52), yaşadıkları ülkelerden daha ucuz ülkelerde, yaşama maliyetlerinin düşük olduğu destinasyonlarda tatil yapmak istediğini ortaya çıkardı.

33 ülkeden 27 binden fazla turistin katıldığı araştırmada, katılımcıların yüzde 62’si artan yaşam maliyetlerinin seyahat planlamalarını etkilediğini söyledi.

Enflasyon yaz tatili planlarını da etkiledi

Öte yandan küresel enflasyon, dünya çapında, farklı ülkelere seyahat etmek isteyen turistlerin tatil planlarını ve seyahat tercihlerini etkiledi.

İyi deneyimleri hesaplı fiyatlarla sunan tesisleri ön plana çıkıyor

Turizm sektöründen Berkun Meral'e göre, 2024'ün en önemli gündemlerinden biri olan maliyet artışları, kur farkı veya diğer sebeplerle yaşamanın daha ucuz olduğu ülkeleri ve iyi deneyimleri hesaplı fiyatlarla sunan tesisleri ön plana çıkarıyor.

"Avrupa’daki lüks otel fiyatları bu yıl zirve seviyelere ulaştı"

Enflasyonun ve artan yaşam maliyetlerinin etkisinin lüks turizmde dahi hissedildiğine dikkat çeken Berkun Meral, şu bilgileri verdi:

Seyahat şirketi Virtuoso'ya göre Avrupa’daki lüks otel fiyatları bu yıl zirve seviyelere ulaştı. Ortalama geceleme fiyatları 2019’a kıyasla yüzde 70 arttı. Rezervasyonların yoğunlaştığı temmuz ayında ise bu artışlar yüzde 85’leri bulabiliyor. Buna rağmen dünyanın dört bir yanında lüks seyahate önem veren ve seyahat deneyiminden ödün vermeyen bir kitle de var.

"Türkiye ideal destinasyonlardan biri"

Türkiye, Avrupa’daki fiyat artışlarının 2019’a kıyasla yüzde 70’i bulduğu bu ortamda euro veya dolar harcayan, aynı zamanda tatil tercihini yaşama maliyetlerinin daha düşük olduğu ülkelerden yapmak isteyen turistler için ideal destinasyonlardan birine dönüşüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)