Enflasyon hedeflerine göre 2025 yılı asgari ücret tahminleri

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Asgari ücret, 7 milyon çalışanı ve asgari ücretle birlikte artacak ödemeler açısından tüm vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Şu anda net olarak 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücretin 2025'te de 2024'te olduğu gibi bir kez zamlanması bekleniyor.

Bu nedenle ocak ayında yapılacak zam oranı büyük önem taşıyor.

Asgari ücrete yapılacak olası zamlar ve zam kriterleri dikkate alındığında 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret senaryoları şöyle şekilleniyor:

ZAM ORANI / BELİRLEME KRİTERİ / OLASI 2025 ASGARİ ÜCRETİ

Yüzde 17,5 / Orta Vadeli Plan 2025 Enflasyon Hedefi / 19 bin 977,35 lira

Yüzde 21,5 / Merkez Bankası 2025 Enflasyon Hedefi / 20 bin 657,43 lira

Yüzde 30 / Hedef Enflasyon + Refah payı / 22 bin 102,60 lira

Yüzde 35 / Gerçekleşen ve Hedef enflasyon ortalaması / 22 bin 952,70 lira

yüzde 41,5 / Orta Vadeli Plan 2024 Enflasyon Hedefi / 24 bin 057,83 lira

Yüzde 44,0 / Merkez Bankası 2024 Enflasyon Hedefi / 24 bin 482,88 lira

Yüzde 50 / Yaklaşık 2024 Ocak zam oranı tekrarlanırsa / 25 bin 503,00 lira

KARAR ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NDA

Uzmanlara göre asgari ücret senaryoları kuşkusuz daha da çoğaltılabilir. Net bir rakam verebilmek için de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarını takip etmek gerekiyor.

Komisyon aralık ayının ilk haftasında toplanacak, toplam üç toplantının sonunda da nihai kararı verecek.

"KONUYA SADECE MAAŞ OLARAK YAKLAŞMAMAK GEREK"

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Finans Komisyonu Başkanı ve Ekonomist Dr. Selçuk Gülten, Ensonhaber'e yaptığı açıklamada, konuya sadece maaş olarak yaklaşmamak gerektiğini belirterek şu bilgileri aktardı:

Asgari ücretin ekonomik dengelerin üzerinde belirlenmesi durumunda geçmiş deneyimler ve ekonomi bilimi kuralları birtakım riskler olduğunu ifade etmektedir.

"EKONOMİK DENGELERİN ÜZERİNDE BELİRLENİRSE DOĞABİLECEK RİSKLER"

Bunlar; Yüksek asgari ücret işsizliğin artmasına neden olabilir. Sigortasız, kayıt dışı çalışmanın artmasına neden olabilir. İşverenler Suriyeli gibi göçmen çalıştırmayı tercih edebilir. Artan işçilik maliyetleri fiyatların ve dolayısıyla enflasyonun artmasına neden olabilir. Artan işçilik maliyetleri nedeniyle ihracat rekabet avantajlarımız azalabilir.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

Gülten'e göre asgari ücretin artması ile asgari ücretin işverene maliyeti de artıyor.

ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE DEĞİŞECEK ÖDEMELER

Ayrıca asgari ücrete bağlı olarak değişen ve alınan primler ile verilen gelir, aylık ve ödeneklere esas olan rakamlar da değişiyor.

Ekonomist Selçuk Gülten, asgari ücretle birlikte değişen ödemeleri şöyle sıraladı:

-Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarlarından istisna olan yemek parası, çocuk ve aile yardımı tutarları.

-Hizmet borçlandırılmasına esas tutarlar.

-Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutarlar.

-Doğum borçlanması, askerlik borçlanması.

-İsteğe bağlı sigorta primleri gibi tutarlar.

