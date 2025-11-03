Enflasyon verisi öncesinde altın ve döviz fiyatları: 3 Kasım’da piyasalarda son durum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, bugün saat 10.00’da ekim ayı enflasyon verisi aktarılacak.

Veri açıklanmadan önce serbest piyasada hareketlilik yaşandı.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİFE DÖNDÜ

Küresel piyasalar, teknoloji şirketlerinin açıkladığı güçlü bilançolar ve ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliğin azalmasının yarattığı olumlu etkilerle haftaya pozitif başladı.

ONS ALTIN

Altının onsu yüzde 0,2 artışla 4 bin 15 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 430 lira

Çeyrek altın: 9 bin 208 lira

Cumhuriyet altını: 37 bin 519 lira

Tam altın: 36 bin 835 lira

Yarım altın: 18 bin 414 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Cuma günü doların satış fiyatı 42,0490, euronun satış fiyatı ise 48,5610 lira olmuştu.

Dolar: 42,0836 lira

Euro: 48,5991 lira

Sterlin: 55,4000 lira

BRENT PETROL

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) mevsimsel nedenlerle gelecek yılın ocak-mart döneminde üretim artışlarını durdurmak üzere anlaşmasının ardından ardında Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 0,9 artışla 65,21 dolara yükseldi.

BORSA İSTANBUL

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 değer kazanarak 10.971,52 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat haftaya yüzde 0,31 yükselişle 12.617,00 puandan başladı.

BITCOIN

Kripto para piyasalarında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, yeni haftaya yüzde 2,69 düşüşle 107 bin 680,3 dolardan başladı.

PAZARTESİ GÜNDEMİ

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı tüketici fiyat endeksi

10.00 Türkiye, ekim ayı üretici fiyat endeksi

10.00 Türkiye, ekim ayı İSO imalat sanayi PMI

11.55 Almanya, ekim ayı imalat sanayi PMI

12.00 Euro Bölgesi, ekim ayı imalat sanayi PMI

12.30 İngiltere, ekim ayı imalat sanayi PMI

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

17.45 ABD, ekim ayı imalat sanayi PMI

18.00 ABD, ekim ayı ISM imalat sanayi PM

ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekimde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,69 artacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,69) bir önceki ay yüzde 33,29 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33,05'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ekim ayı itibarıyla yüzde 31,93 oldu.