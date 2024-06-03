Enflasyon verisi öncesinde piyasalar: Dolar ve altın düşüşte
ensonhaber.com

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mayıs ayı enflasyon verisi aktarılacak.

Veri açıklanmadan önce serbest piyasada hareketlilik yaşandı.

kurunda ve altında serbest piyasada sınırlı düşüş devam ediyor.

Mayıs ayı enflasyon verisi öncesinde piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle:

Döviz fiyatları

Dolar: 32,1924 lirada

Euro: 35,0130 lirada

Sterlin: 40,9354 lirada

Ons altın

Dün 2 bin 343 dolardan işlem gören ons altın, bugün 2 bin 318 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları

Ons altındaki düşüş, yurt içindeki gram altını da etkiledi.

İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada fiyatları şöyle:

Gram altın: 2 bin 399 lira

Çeyrek altın: 4 bin 69 lira

Cumhuriyet altını: 16 bin 578 lira

Tam altın: 16 bin 276 lira

Yarım altın: 8 bin 137 lira