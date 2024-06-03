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Enflasyon verisi öncesinde piyasalar: Dolar ve altın düşüşte

Enflasyon verisi öncesinde piyasalar: Dolar ve altın düşüşte Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatlarına bakıldığında doların düşüşte, euronun yükselişte ve sterlinin ise yatay seyrettiği görülüyor. Altın fiyatları da ons cephesinde ve yurt içinde gram altında düşüş seyrinde ilerliyor.