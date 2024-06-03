Enflasyon verisi öncesinde piyasalar: Dolar ve altın düşüşte

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Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mayıs ayı enflasyon verisi aktarılacak.
Veri açıklanmadan önce serbest piyasada hareketlilik yaşandı.
Döviz kurunda ve altında serbest piyasada sınırlı düşüş devam ediyor.
Mayıs ayı enflasyon verisi öncesinde piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle:
Döviz fiyatları
Dolar: 32,1924 lirada
Euro: 35,0130 lirada
Sterlin: 40,9354 lirada
Ons altın
Dün 2 bin 343 dolardan işlem gören ons altın, bugün 2 bin 318 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları
Ons altındaki düşüş, yurt içindeki gram altını da etkiledi.
İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları şöyle:
Gram altın: 2 bin 399 lira
Çeyrek altın: 4 bin 69 lira
Cumhuriyet altını: 16 bin 578 lira
Tam altın: 16 bin 276 lira
Yarım altın: 8 bin 137 lira
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