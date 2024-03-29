EPDK deprem bölgesinde avans ödemelerini erteledi! Temerrüt faizi uygulanmayacak Kahramanmaraş merkezli depremin etkileri devam ediyor. Bu nedenle EPDK, bölgedeki dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri ve OSB'leri rahatlatacak erteleme kararının süresini uzattı.

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle yeni bir karar daha aldı.

EPDK, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri, Organize Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketlerinin avans ödemelerine ilişkin erteleme ve bu süre boyunca piyasa işletmecisi ve katılımcısına temerrüt faizi uygulamama kararını uzattı.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Erteleme 30 Eylül'e kadar

Buna göre; 30 Eylül'e kadar, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri, OSB'lerin doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketleri için Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nin 132/Ç maddesinin birinci fıkrasında belirtilen avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedeller, ilgili fatura dönemine ilişkin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenecek.

Temerrüt faizi uygulanmayacak

Resmi Gazete kararına göre, ayrıca avans ödemelerinin ertelendiği süre boyunca piyasa işletmecisi veya piyasa katılımcısına temerrüt faizi uygulanmamasına karar verildi.

Bölgedeki dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri ve OSB'leri rahatlatacak karar, 1 Nisan'da yürürlüğe girecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)