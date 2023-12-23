EPDK, doğalgaz taşınmasına ilişkin düzenleme yaptı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslarda değişikliğe gitti. değişiklik, Resmi Gazete'de yer aldı.

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), söz konusu değişikliği içeren kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

EPDK'nin iletim şebekesi yoluyla doğalgaz taşınması ile ilgili tarafların belli hak ve yükümlülüklerinin kayıt altına alındığı BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslarda (ŞİD) değişikliğe gitti.

"Azami günlük kapasiteyi ifade eden teminat tutarının belirlenmesinde kullanılacak formül"

Buna göre, her bir giriş ve çıkış noktası için ayrı olmak üzere taşıtana ayrılan ve taşıtanın ilgili gaz yılı içinde herhangi bir günde, bir giriş noktasında teslim edebileceği veya bir çıkış noktasında teslim alabileceği doğalgaz miktarının azami sınırını belirten, azami günlük kapasiteyi ifade eden rezerve doğalgaz kapasite miktarına ilişkin teminat tutarının belirlenmesinde kullanılacak formül güncellendi.

Tanımlar değişti

Ayrıca, karar kapsamında "Ana Çıkış Noktası" ve "Gaz Kullanım Eşiği" tanımlarında düzenleme yapıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)