EPDK, doğalgaz yönetmeliğine yeni kavramlar ekledi

Değişen piyasa şartları, keşif ve yeni gelişmeler, kurumların yeni kararlar almasına neden oluyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) da bu doğrultuda doğalgaz piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

Yeni yönetmeliğe, "doğalgazın sıvılaştırılması", "sıvılaştırma tesisi", "yüzen LNG terminali (FSRU)", "günlük referans fiyatı (GRF)" ve "spot boru gazı ithalatı" kavramları eklendi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

EPDK'nin, "Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İTHALAT LİSANS BAŞVURULARI

Ayrıca ithalat lisans başvuruları kapsamında ithalat sözleşmesinde, talep edilen lisans süresi boyunca her takvim yılı için ithal edilecek doğalgaz miktarları, sözleşme süreleri ve süre uzatımları, öngörülen yıllık ve mevsimlik doğalgaz ithalat miktarları ile teslim ve/veya giriş noktası hususlarını içeren hükümler yer alacak.

SIVILAŞTIRILMIŞ LİSANS BAŞVURULARI

Sıvılaştırma lisansı başvurularında, başvuruya konu yere ilişkin Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği uyarınca Genelkurmay Başkanlığından görüş alınacak, alınan görüşün olumsuz olması halinde lisans başvurusu Kurul kararıyla reddedilecek.

Sıvılaştırma tesisinin bağlantı yapacağı iletim veya dağıtım şebekesi işletmecisinden görüş alınacak, alınan görüş Kurul tarafından lisans başvurusuna ilişkin verilecek kararda dikkate alınacak.

İTHALAT LİSANSI SAHİPLERİ

Kurul, piyasada rekabet ortamının oluşturulması amacıyla ithalat lisansı sahiplerinin organize toptan doğalgaz satış piyasasını kullanmak suretiyle doğalgaz alım satım teklifi vermesi yönünde organize toptan doğalgaz satış piyasası mevzuatı uyarınca zorunluluk getirebilecek.

TOPTAN SATIŞ LİSANS SAHİBİ

Toptan satış lisansı sahibi üretim şirketlerinin ilgili ve diğer mevzuattaki teknik kriterlere uymak ve diğer mevzuattan kaynaklanan izin, ruhsat, onay alma yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla, herhangi bir satış faaliyeti yapmaksızın, ilgili lisanslarında kayıtlı bulunan üretim sahalarında ürettikleri doğalgazı sıkıştırarak, üretim sahaları arasında sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) olarak taşınması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyet için CNG satış ve/veya CNG iletim ve dağıtım lisansı almalarına gerek olmayacak. Söz konusu lisans sahibi tüzel kişiler, bu kapsamdaki sıkıştırma ve/veya taşıma faaliyetleri için CNG iletim ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerden hizmet alabilecek.

SIVILAŞTIRMA LİSANSI

Yurt içinde üretilen ve/veya ithal edilen doğalgazın sıvılaştırılarak yurt dışına ihraç edilmesi ya da yurt içinde yeniden satışı amacıyla kurulacak sıvılaştırma tesislerini işletecek tüzel kişilerin Kuruldan lisans almaları zorunlu hale getirildi.

Sıvılaştırma lisansı sahibi, lisansa konu tesiste sıvılaştırılan doğalgazın toptan satış ve ihracat faaliyetlerini ilgili lisansları almak kaydıyla yürütebileceği gibi söz konusu tesiste tedarikçilere ve ihracat lisansı sahiplerine sıvılaştırma hizmeti sunabilecek.