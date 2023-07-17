EPDK, doğalgazdaki ÖTV artışına ilişkin açıklama yaptı

AA

Doğalgazda standart metreküp başına 0,023 lira olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranının 0,0747 liraya yükseltilme kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kararın ardından sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde, yeni doğalgaz ÖTV tutarının aynı oranda konut doğalgaz faturasına yansıyacağı yorumları yapıldı.

Bu yorumlara ilk açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. İletişim Başkanlığı, ÖTV artış oranının faturalara yüzde 224 değil ortalama yüzde 1 şeklinde yansıyacağını dile getirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) yapılan açıklamada ise doğalgaz tarifelerine yönelik doğalgaza yüzde 224 oranında zam yapıldığı haberlerinin asılsız olduğu bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, doğalgazda standart metreküp başına 0,0747 liraya yükseltilen ÖTV oranının KDV etkisiyle metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına geldiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bazı tüketim mallarında özel tüketim vergi güncellemesi kapsamında doğalgazda standart metreküp başına 0,023 lira olan ÖTV oranı 0,0747 liraya yükselmiştir. Bu da KDV etkisiyle birlikte metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına gelmektedir. Avrupa'da doğalgaz faturalarında vergi yükü ortalama yüzde 36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye de KDV ve ÖTV dahil yüzde 18 seviyesindedir. Çok açık olan bu duruma rağmen vatandaşlarımızın nihai faturasına yüzde 224 oranında zam yapıldığını iddia etmek kötü niyetli bir algı operasyonudur ve itibar edilmemelidir.