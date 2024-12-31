EPDK: LPG ithalatı ekimde yıllık yüzde 5,29 arttı

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Ekim 2024'e ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu" yayınlandı.

Rapora göre, yüzde 5,29 artarak 294 bin 208 ton olarak gerçekleşen LPG ithalatı; rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince Cezayir, ABD, Norveç, Rusya, Kazakistan, Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yapıldı.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 20,8 azalarak 37 bin 996 ton oldu.

İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

İhracat, Lübnan, İsviçre, Almanya, KKTC, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, BAE ve Türkiye serbest bölgeleri olmak üzere 9 ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG ÜRETİMİ

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 14,6 azalarak 74 bin 897 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince ekimde geçen senenin aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 342 bin 538 ton olarak hesaplandı.

OTO GAZ PAZAR PAYINDA BİRİNCİ

Söz konusu ayda satışlarda yüzde 82,9 pazar payıyla oto gaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 14,1 ile tüplü LPG ve yüzde 3 ile dökme LPG satışları izledi.