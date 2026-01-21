Yabancılara 2025'te 21 bin 534 konut satıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yabancılara yapılan konut satışları 2025 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 9,4 oranında azalarak 21 bin 534 oldu.

2025 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı, yüzde 1,3 olarak gerçekleşti.

2025 yılında yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 7 bin 989 ile İstanbul, 7 bin 118 ile Antalya ve bin 800 ile Mersin oldu.

YABANCILARIN EN FAZLA KONUT ALDIĞI İLLER

1- İstanbul

2- Antalya

3- Mersin

YABANCILARA ARALIK AYINDA 2 BİN 541 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 2 bin 541 oldu. Aralık ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1 olarak gerçekleşti.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞLARINA YAPILDI

2025 yılında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 3 bin 649 ile Rusya Federasyonu, 1.878 ile İran ve 1.541 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

Aralık ayında ise sırasıyla 504 ile Rusya Federasyonu, 232 ile İran ve 193 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

TÜRKİYE’DEN EN FAZLA EV ALAN YABANCILAR

1-Rusya Federasyonu

2-İran

3-Ukrayna

4-Almanya

5-Irak