EPDK'dan doğalgaz dağıtım lisanslarında değişiklik kararı Doğalgaz piyasası dağıtım lisanslarına ilişkin tedbirler yönetmeliğinde ve sertifika yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

AA

Enerji piyasasında günün şartlarına ve gelişmelere göre işleyişle ilgili yeni kararlar alınarak, resmiyet kazandırılmaya devam ediliyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikte şebeke satış ihaletisin kazanan kişinin ödemesinden lisansı iptal edilen şirketin borçlarının ödenmesini kapsıyor.

Kararın açılımına göre ise, şebeke satış ihalesini kazanan tüzel kişi tarafından teklif edilen bedelin kurum hesabına yatırılmasından sonra, bu tutardan lisansı iptal edilen tüzel kişinin doğalgaz piyasasına ilişkin kamu tüzel kişilerine olan borçları ile bu yönetmelik kapsamında hizmete alınan gerçek ve tüzel kişilere olan borçları ödenecek, bakiye tutar yeni lisans verildikten sonra eski lisans sahibine aktarılacak.

Sertifika yönetmeliğinde de değişikliğe gidildi

Öte yandan, EPDK'nın Doğalgaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yetki Belgesi'nde değişiklik

Buna göre, resmi veya özel şirketlerin iç tesisat ve servis hatları sertifikası vermelerine izin veren ve kurul tarafından yazılı yetkilendirme olarak yapılan "Yetki Belgesi'nde" değişikliğe gidildi.

Uygulamanın başlama tarihi

Geçici Madde 3'te "Yetki belgesi ile ilgili uygulama 1 Ocak 2004 tarihi itibarıyla başlayacak" ibaresi, "1 Ocak 2029 tarihi itibarı ile başlar" olarak değiştirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)