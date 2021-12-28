Erzurum ile Artvin'i birbirine bağlayacak Pirinkayalar Tüneli yarın açılıyor

Zorlu kış şartlarında ulaşımın güvenli, hızlı ve kesintisiz olması amacıyla inşa edilen "Pirinkayalar Tüneli"nin yarın açılacağı duyuruldu.

Şehirleri ve önemli bağlantıları birbirine bağlayan tünellerde biri olan ve özel imalatlara yer verilen Pirinkayalar Tüneli'nde sona gelindi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayacak Pirinkayalar Tüneli'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağı törenle yarın gerçekleştirilecek.

PİRİNKAYALAR TÜNELİ ERZURUM VE ARTVİN'İ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Erzurum ile Artvin'i birbirine bağlayacak Pirinkayalar Tüneli ile turizm ve ticaret merkezlerine ulaşım açısından kolaylık sağlanacak.

TÜNEL 3,34 KİLOMETRE

2 bin 272 metre uzunluğunda, tek tüpten oluşan tünel projesinin toplam uzunluğu 1.070 metrelik bağlantı yoluyla 3,34 kilometreye ulaşıyor.

ULUSAL VE ULUSLARARASI BAĞLANTILARIN BİR PARÇASI

Proje ile Erzurum ve Artvin'e ait havalimanları Artvin Limanı ile bütünleştirilerek, ulusal ve uluslararası bağlantıların parçası olacak.

TÜNEL TURİZME VE EKONOMİYE HİZMET EDECEK

Aynı zamanda iç ve dış turizm sirkülasyonunun sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunulacak.

YOLU 680 METRE KISALTIYOR

Mevcut yolun 680 metre kısalacağı projeyle, yıllık toplam 17,6 milyon lira tasarruf edilecek ve karbon salımı 230 ton azalacak.

Pirinkayalar Tüneli'nin inşasında, yörenin sahip olduğu yüksek turizm potansiyeli ve tünel güzergahının 1. derecede doğal sit alanı içerisinde kalması nedeniyle yüksek hassasiyet gösterilirken, projede özel imalatlara yer verildi.