Eski araç fiyatları yükselmişti! Hurda araç teşviki gündemde yok

Haber Merkezi

Hurda araç teşviki ile ilgili yasal düzenleme beklentisi piyasalardaki hurda araç fiyatlarının artmasına neden olmuştu.

İlgili sitelerde hurda araçlar yüksek fiyata satılıyor ve alacakların bu şartlarda dahi avantajlı olduğuna dair ilanlar yayınlanıyordu.

Önerge yasallaştığında hurda teşviği verilen araçlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti getirecekti. Bir kişi sadece bir araç üzerinden ÖTV'siz yerli bir araç alma hakkına kavuşacaktı.

Fırsatçıları atağa geçiren ve daha önerge yasallaşmadan kazanç sağlamalarına yol açan bu durumla ilgili bir açıklama yapıldı.

AK PARTİ "ÖTV TEŞVİKİ GÜNDEMİMİZDE YOK" DEDİ

AK Parti yönetimi, hurda araçlara Özel Tüketim Vergisi muafiyeti getiren bir düzenlemenin gündemde olmadığını açıkladı.

Bu konuda hükümet tarafından herhangi bir yasal düzenleme çalışması da bulunmuyor.

FIRSATÇILARA "DUR" DENDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verilen bir önergenin ardından gündeme gelen hurda araç teşvikine son nokta konularak fırsatçılara "dur" dendi.

ÖNERGE VERİLMESİ BİLE FIRSATÇILARI HAREKETE GEÇİRMİŞTİ

TBMM'ye milletvekiller tarafından verilen önergelerden birisi öne çıktı ve hurda araçlara ÖTV muafiyeti gelmesi değerlendirildi. Olasılıklar eski araçların piyasa değerini yükseltti.

HÜKÜMETİN BÖYLE BİR ÇALIŞMASI YOK

Yapılan açıklamaya göre, hükümetin bu konuda bir çalışması bulunmuyor ve önerge de henüz komisyonlara bile gelmedi.

HURDA TEŞVİKİ

Hurda teşviki, "25 yaş ve üzeri araçların hurdaya verilmesi karşılığında yeni bir araç alımında ÖTV'den muaf olma imkanı sunan" bir uygulama. Bu nitelikte araç sahipleri yeni bir araç alırken ÖTV ödemiyor. Uygulama geçmişte yaşama geçirildi, ancak şu an gündemde yok.

"SPEKÜLASYON YAPILDI"

AK Parti kaynakları şu anda böyle bir düzenlemenin gündemde olmadığını belirterek hurda araçlarla ilgili piyasada spekülasyon yapıldığını ifade etti.

Bu spekülasyonları çıkaranların "Teşvik Kanunu çıkacak." diyerek piyasadan çok sayıda hurda araç topladığına dikkat çeken kaynaklar, teşvik verilmesi konusunda çok sayıda talep geldiğini ancak şu anda da öyle bir düzenleme ya da Teşvik Yasası çıkarılmasının düşünülmediğini kaydetti.

KONU NASIL GÜNDEME GELDİ?

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir geçtiğimiz günlerde Meclis'e bir kanun teklifi vermiş ve 25 yaş üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması için, aracını hurdaya çıkaranlara yeni araçlarında Türkiye’de üretilmiş olmak kaydıyla ÖTV indirimi sunulmasını önermişti.

İLK KEZ 2003'TE UYGULANDI

Hurda araç teşviki Türkiye'de ilk kez 2003 yılında uygulanmaya başladı. Böylece belirli bir yaşın üzerindeki araçların piyasadan çekilmesi sağlanırken, yeni araç satışları da arttı.

Bu uygulama 2004 yılında sona erdi.

2010'DA TEKRARLANDI

4 Ekim 2010'dan 31 Aralık 2011'e kadar ikinci hurda teşviki başlatıldı. Burada ilk teşvikten farklı olarak motorlu araç türü sınırlandırıldı ve ağırlığı 3,5 tondan fazla olan yük ve yolcu araçları kapsam dahilindeydi.