Eski TCMB Başkanı Naci Ağbal'dan PPK öncesi tweet

Eski Merkez Bankası Başkanı Ağbal’dan PPK öncesinde, başkanlığı döneminde yayınlanan yazısını aktardığı dikkati çeken bir tweet paylaşımı geldi.

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, görevden alınmadan önce 5 Mart’ta kaleme aldığı “Kalıcı fiyat istikrarı için kararlı ve öngörülebilir para politikasının önemi” başlıklı yazısını Twitter adresinde paylaştı.

KALICI FİYAT İSTİKRARI KONUSUNDAKİ YAZISINI PAYLAŞTI

Önümüzdeki hafta 13 Eylül tarihinde gerçekleşecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi, Ağbal'ın daha önce "Merkez'in Güncesi"nde yayınlanan “Kalıcı fiyat istikrarı için kararlı ve öngörülebilir para politikasının önemi” başlıklı yazısını tweet attığı görüldü.

KALICI FİYAT İSTİKRARI İNSANLARI KORUYACAK

Ağbal, yazısında kalıcı fiyat istikrarının, ekonomiye inanan, güvenen insanları koruyacağını, Türk Lirası'nı hak ettiği değere kavuşturacağını ve bunun sonucunda da herkesin geleceğe güvenle bakacağını kaleme almıştı.

YAZISINDA PARA POLİTİKASINI GEREKÇELENDİRMİŞTİ

Ağbal, yazısında ayrıca atılan para politikası adımlarını gerekçelendirmiş hem de güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceklerini vurgulamıştı.

20 MART'TAN BU YANA İLK PAYLAŞIMI

Ağbal’ın sosyal medya hesabındaki mesajlarına bakıldığında görevden alındığı 20 Mart'tan bu yana başka hiçbir mesaj paylaşmadığı görülüyor.