Eski tip ehliyeti olanlar araç sigortasında hak kaybına karşı uyarıldı

Ehliyetini değiştirmeyenleri 12 bin 978 TL para ceza beklediği gibi, artık "ehliyetsiz sürücü" statüsüne girdikleri için neden olduğu trafik kazalarının hasarı da sigorta şirketleri tarafından karşılanmayabilecek.

Eski tip ehliyetlerin yenileme tarihi, 31 Ekim 2025’te sona erdi.

1 milyon 800 bin kişinin ise ehliyetini yenilemediği biliniyor.

Bu tarihe kadar eski tip ehliyetlerini yalnızca 15 lira ödeyerek yenileyebilen sürücüler, artık aynı işlem için 7 bin 437 TL verecek.

12 BİN 978 LİRA PARA CEZASI

Bu süre zarfında yenileme yapmayanlara ve eski tip ehliyet ile araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu’nun 39/3 maddesi uyarınca “geçerlilik süresi dolan sürücü belgesiyle araç kullanma” suçundan 12 bin 978 TL’ye kadar para cezası uygulanacak.

TSB UYARDI

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sürücülere geçerliliği sona eren eski tip sürücü belgelerini yenilememe durumunda olası bir olumsuzlukta, sigorta işlemleri ve hasar süreçlerinde hak kayıpları yaşanabileceği uyarısında bulundu.

TSB, sürücülere geçerliliği sona eren eski tip sürücü belgelerini yenilemeleri çağrısı yaptı.

EHLİYETLERİN YENİLENME SÜRESİ SONA ERDİ

Eski tip ehliyetle olası bir olumsuzlukta, sigorta işlemleri ve hasar süreçlerinde hak kayıplarının yaşanabileceği vurgulanan açıklamada, "6495 sayılı Kanun ve Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan düzenlemeler uyarınca, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yeni tip sürücü belgeleri verilmeye başlanmış, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025 tarihinde sona ermiştir." ifadelerine yer verdi.

ESKİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİYLE ARAÇ SÜRENLERİN EHLİYETİ GERİ ALINACAK

Açıklamada, 1 Kasım 2025 tarihi itibarıyla eski tip sürücü belgelerinin geçerliliğinin bulunmadığı, bu tarihten sonra söz konusu belgelerle araç kullanılması halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi uyarınca işlem yapılacağı ve sürücü belgelerinin geri alınacağı hatırlatıldı.

"EHLİYETLERİNİZİ YENİLEYİN"

Trafik güvenliği ve sigorta süreçlerinde olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi için sürücülere uyarıda bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Trafik güvenliğinin korunması, sigorta işlemleri ve hasar süreçlerinde hak kaybı yaşanmaması açısından, sürücülerimizin geçerliliği sona eren eski tip sürücü belgelerini yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirmeleri büyük önem taşımaktadır.

SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN MESAJLAR GİTMEYE BAŞLADI

Sigorta şirketleri, ilgili kişilere artık ödeme yapılmayacağını bildiren mesajlar göndermeye başladı. Mesajlarda, bu ehliyetlerin “geçerliliğini yitirmiş sürücü belgesi” statüsünde yer aldığı ifade ediliyor.