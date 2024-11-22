Esnafın iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alması kolaylaştırılacak

AA

Yeni yılla birlikte 10'dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıftaki iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitiminin alınmasının kolaylaştırılacağı bildirildi.

2012'de çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, belli iş yerlerinde İSG uzmanı ile iş yeri hekimi bulundurulmasını zorunlu kılıyor.

Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 10'dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıftaki işletme sahiplerinin yani daha çok esnafın, İSG eğitimi almalarını kolaylaştıracak çalışma başlattı.

İŞ YERİ SAHİPLERİ EĞİTİM ALARAK KENDİ İŞ YERİNİN UZMANI OLACAK

Yeni yılda uygulamaya konulacak çalışma sayesinde, iş yeri sahiplerinin kendileri ilgili eğitimleri alarak iş yerinde İSG uzmanı bulundurma koşulunu sağlamış olacak.

YENİ ADIMLAR ATILIYOR

Bakanlık ayrıca sahadan alınan geri dönüşler ve paydaşlardan gelen talepler doğrultusunda, çalışan eğitimleri, sağlık gözetimleri, işveren ya da işveren vekili eğitimleri gibi birçok konuda hem dijitalleşme hem de standartlaşmayı sağlayacak adımlar atıyor.