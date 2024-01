Haberler



Et ve Süt Kurumu harekete geçti! Kırmızı et fiyatlarına ithal çözüm geliyor Kırmızı et fiyatlarındaki yükseliş Tarım ve Orman Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu’na talimatı verdi. 2024 yılında 600 bin baş besilik erkek sığırın ithal edilecek.