Ethereum Moskova Borsası'na girdi

Rusya'da, Ukrayna ile girdiği savaşın ardından Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle kripto paraların popülerliği arttı.
Rus şirketleri, uluslararası ödemelerde zaman zaman kripto para birimlerini kullanıyor.
Rusya, kripto paralara olan sıcak bakışını şimdi de borsasına taşıdı.
Moskova Borsası (MOEX), kripto para birimi Ethereum'a yatırım yapan iShares Ethereum Trust borsa yatırım fonunda (ETF) vadeli işlemlerin başlatılacağını bildirdi.
MOEX'ten yapılan açıklamada, 5 Ağustos'tan itibaren iShares Ethereum Trust (ETF) üzerinden vadeli işlemlerin başlatılacağı kaydedildi.
NİTELİKLİ YATIRIMCI
Açıklamada, söz konusu işlemlerin sadece nitelikli yatırımcılara açılacağı bilgisine yer verildi.
BITCOIN'LE İŞLEM BAŞLAMIŞTI
MOEX, 10 Haziran'da Bitcoin endeksinin hesaplanması ve yayınlanması ile BlackRock şirketine ait iShares Bitcoin Trust ETF'i üzerinde işlemlerin yapılmasına başlamıştı.
KRİPTO PARALAR DENEYSEL OLARAK KULLANILIYOR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ağustos 2024'te imzaladığı kararnameyle kripto paraların uluslararası ödemeler ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılması yasal hale getirilmişti.