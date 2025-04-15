AA

Engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımlar sürüyor.

Engelli vatandaşların, aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılması önceleniyor.

Evde Bakım Yardımı, engellilerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006'da başlatıldı.

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırmaya başlandı.

HAK SAHİBİ BAŞINA 10 BİN 125 LİRA

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldı.

TOPLAM 5,4 MİLYAR LİRA

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı, hesaplara yatırılmaya başlandı.

Aylık ortalama 544 bin vatandaş, Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor.