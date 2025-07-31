Faiz indirimi ikinci el araç piyasasına hareketlilik getirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faizini 300 baz puan düşürerek oranı yüzde 43'e çekmesinin ardından ikinci el otomotiv sektöründe hareketlilik başladı.

Galerici Ahmet Yurtlu, karardan memnun olduklarını söyleyerek, "Faiz indirimi ikinci el otomotiv sektöründe canlılık oluşturdu. Bu haberin alınmasıyla birlikte ciddi bir hareket oldu. Eskisi kadar talep olmasa da insanların beklentisi karşılandı. Son 1,5 yıldır otomotiv piyasası enflasyonun altında kalmıştı. Bunun daha öncesinde de çok fazla artış vardı.

"ARTIK FİYATLAR OTURDU"

Şu anda fiyatlar oturdu. İnsanlar paraya ulaşmak zor olduğu için alımları ötelediler. Bundan dolayı bir durağanlık vardı. Faiz indiriminin gerçekleşmesi ile beklediğimiz istediğimiz gibi olmadı. Faiz indiriminin devam etmesi lazım." dedi.

"FİYATLAR YÜZDE 10-15 ORANINDA KIPIRDADI"

Yurtlu, "Bu arada fiyatlarda da yüzde 10-15 civarında kıpırdanma oldu. Bunun fırsata çevrilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

AĞUSTOSTAKİ ÖTV ARTIŞI İKİNCİ ELE YANSIYACAK

Çünkü ağustos ayından sonra ÖTV'de değişiklik oluyor. Bu artış da ikinci ele yansıyacak. Kısa vadede araç almak isteyenlerin mutlaka doğru değerlendirme yapıp, yeni liste fiyatları belirlenmeden önce ellerini çabuk tutmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü ağustos liste fiyatlarımız farklı hale gelecek." diye konuştu.