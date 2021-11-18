Faiz kararı sonrası dövizde son durum

Merkez Bankası'nın politika faiz oranını yüzde 16'dan 15'e düşürmesiyle dolar ilk refleks olarak 10,41 liraya indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faizi oranını 100 baz puan azaltarak yüzde 15'e indirdi.

Faiz kararı sonrası dolar 10,41 lira, euro ise 11,78 lira oldu. Dövizin verdiği ilk refleksin ardından şu anda döviz yine yükselerek euro 12,362 liradan, dolar ise 10,892 liradan işleme devam ediyor.

SABAH SAATLERİNDE DÖVİZİN POZİSYONU

İstanbul Kapalıçarşı'da 10,8350 liradan alınan dolar 10,8370 liradan, 12,2730 liradan alınan euro ise 12,2750 liradan satılarak güne başlamıştı.