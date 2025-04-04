FAO: Dünya gıda fiyatları martta arttı

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Dünya gıda fiyatları, bitkisel yağ fiyatlarındaki keskin yükselişin tahıl ve şeker fiyatlarındaki düşüşü dengelemesiyle mart ayında hafif yükseldi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi şubat ayındaki revize edilmiş 126,8 seviyesinden mart ayında 127,1'e çıktı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI SIRASINDA FİYATLAR DAHA YÜKSEKTİ

Endeks, geçen yılın mart ayına göre yüzde 6,9 yukarıda olsa da Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği Mart 2022'deki zirvesinden yüzde 20,7 aşağıda.