FAO, Türkiye'ye balıkçılık alanında 4'üncü kez 'Tam Uyum Ödülü' verdi

AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Bakan Yumaklı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu'nun (GFCM) Türkiye'ye 4'üncü kez "Tam Uyum Ödülü" verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Ülkemiz, ulusal düzenlemelerin uluslararası standartlara uyumu ve veri gönderimi konularında örnek bir performans sergilemektedir.

"TÜRKİYE 4'ÜNCÜ KEZ "TAM UYUM ÖDÜLÜ"NE LAYIK GÖRÜLDÜ"

Yumaklı, GFCM'nin 47'nci oturumunu İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirildiğini, komisyon toplantılarında bağlayıcı kararlar alındığını anımsattı. Toplantıda Türkiye'nin 4'üncü kez "Tam Uyum Ödülü"ne layık görüldüğünü bildiren Yumaklı, "GFCM tarafından kabul edilen kararlar ulusal mevzuatımıza titizlikle aktarılmakta ve uygulama süreçleri eksiksiz bir şekilde yürütülmektedir. Ülkemiz, ulusal düzenlemelerin uluslararası standartlara uyumu ve veri gönderimi konularında örnek bir performans sergilemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

BALIKÇILIK DESTEĞİ

Yumaklı, denizlerdeki sucul varlıkları korurken balıkçılık sektörünü desteklemeyi sürdüreceklerinin altını çizerek, 2003'ten bu yana 1,8 milyar lira su ürünleri yetiştiricilik destekleme ödemesi, 2017'den bu yana da küçük ölçekli balıkçılara 223 milyon lira destekleme ödemesi yaptıklarını aktardı.

ÜRETİM PLANLAMASI

Su ürünlerinde avcılık ve yetiştiricilikte üretim planlamasına geçilerek asgari ve azami üretim miktarlarının belirlendiğini kaydeden Yumaklı, şöyle devam etti:

Su ürünleri üretiminde, avcılık yoluyla elde edilen 7 türde (hamsi, mavi yüzgeçli orkinos, deniz patlıcanı, inci kefali, tıbbi sülük, beyaz kum midyesi, yılan balığı), yetiştiricilik de ise 4 türde (Türk somonu, çipura, levrek ve Akdeniz midyesi) üretim planlaması yapıldı. Yetiştiricilik yoluyla elde edilen üretimde planlama kapsamına alınan türlerin asgari ve azami üretim miktarları belirlenerek 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla uygulama başlandı.

Avcılık yoluyla elde edilen türlerde uygulanan planlama modelinde ise azami avcılık miktarları (avlanılabilir toplam miktar) belirlendi. Kapsama alınan her bir türün biyolojik ve avcılık özellikleri dikkate alınarak türe özgü planlama talimatları oluşturularak, uygulaması 1 Eylül 2024 itibarıyla başladı. Üretim planlamasıyla balıkçılarımızın avlama haklarının güvence altına alınarak, balıkçı gemilerinin av aracı özellikleri ve boy uzunluklarına göre avcılık potansiyelleri dikkate alınarak planlamalar gerçekleştirildi.

"DENİZLERİMİZİ KORUYUP GELECEK NESİLLERE AKTARACAĞIZ"

Yumaklı, Türkiye'nin balıkçılık konusunda dünyada seçkin bir yere sahip olduğuna dikkati çekerek, "Genel olarak su ürünleri yetiştiriciliğinde dünya 16'ncısı ve Avrupa 2'ncisiyiz. 18 bin 479 balıkçı gemisiyle Avrupa'nın en güçlü filosuna sahibiz. 2023'te 1 milyon tonu aşan toplam su ürünleri üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. 100'e yakın ülkeye 1,7 milyar dolarlık su ürünleri ihracatı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ENDEMİK TÜRLERİN KORUNMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Su ürünleri stoklarının korunması ve sürdürülebilirlik için üretim planlaması dışında çok sayıda çalışma yaptıklarına işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti: