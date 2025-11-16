FAO'dan Türkiye'ye 8,1 milyon dolarlık kaynak

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, Küresel Çevre Fonundan Türkiye'deki arazi tahribatını engellemeye yönelik projelere 8 milyon 150 bin dolarlık kaynak sağladıklarını belirtti.

Türkiye'de arazi bozulmasına, erozyon, yanlış kullanım, aşırı otlatma, aşırı sulama nedeniyle tuzlanma ve iklim kaynaklı kuraklık gibi etmenlerin neden olduğuna işaret eden Selışık, "Tarımsal arazilerdeki bozulma, gıda güvenliği için tehdit oluşturuyor çünkü arazi bozulmaları ürün kaybına neden oluyor, toprak verimini yitirdiği için, kimyasal girdilerin kullanımı da artıyor. Kuraklık etkisi de sulamayı artırıyor, bu da toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini bozuyor. Verimsizleşen toprak kullanılamaz hale geliyor, bu durum çölleşme ile sonuçlanıyor ki bu da arazi kaybı anlamına geliyor. Bu nedenle arazi bozulmasının engellenmesi, tahrip edilen arazilerin iyileştirilmesi ve kaybolan üretkenliğin geri kazandırılması büyük önem taşıyor." dedi.

"PROJELER YÜRÜTÜLÜYOR TEKNİK DESTEK VERİLİYOR"

Selışık, arazi bozulmasıyla mücadelede uluslararası uygulama ve yaklaşımların Türkiye'de hayata geçirilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı gibi paydaşlarla projeler yürüttüklerine işaret ederek, bu alandaki mücadeleye katkı sağlamak üzere başta Küresel Çevre Fonu olmak üzere uluslararası fonlardan gerekli teknik desteği verdiklerini söyledi.