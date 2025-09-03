Fatih Karahan: Yıl sonu enflasyonun yüzde 29'un altına düşmesini bekliyoruz

Ekonomik programın kesintisiz işlemesiyle beraber enflasyonda düşüş sürüyor.

Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda Bursalı iş insanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan Bursa iş dünyası ile gerçekleştirdiği buluşmada ‘Para Politikası ve Ekonomik Görünüm’ başlıklı sunumunda, son yıllarda uygulanan sıkı para politikalarının sonuçlarını paylaştı.

Karahan, Bursa bölgesinde son beş yılda bin 100’den fazla firma ile görüşme yapıldığını hatırlatarak, bu görüşmelerden elde edilen bilgilerin karar süreçlerinde yol gösterici olduğunu vurguladı.

"ENFLASYONUN YIL SONUNDA YÜZDE 29'UN ALTINA DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

Mayıs 2024’te yüzde 75 ile zirve yapan enflasyonun bugün yüzde 33 seviyelerine indiğini söyleyen Karahan, yıl sonunda enflasyonun yüzde 29’un altına düşmesini beklediklerini açıkladı.

Enflasyonun farklı kalemlerindeki gelişmeleri de paylaşan Karahan, "Temel mallar enflasyonu yüzde 20’ye, gıda enflasyonu yüzde 28’e geriledi. Hizmet enflasyonu yüzde 50’nin altına inse de kira ve eğitim kalemleri nedeniyle yüksek seyrediyor. Her kalemde dezenflasyon sürüyor. Beklentilerdeki iyileşme, piyasa faizlerinin düşmesini destekliyor" diye konuştu.

REZERVLERDE GÜÇLÜ ARTIŞ KKM’DE GERİLEME

Karahan, Merkez Bankası yönetimi olarak fiyat istikrarına odaklandıklarını söyledi.

Merkez Bankası rezervlerinin iki yıl öncesine göre 115 milyar doların üzerinde artışla toplamda 178 milyar doları aştığını ve yeni bir rekor düzeyine ulaştıklarını belirten Karahan, Kur Korumalı Mevduat uygulamasının da 2023 yılının Ağustos ayında 143 milyar dolara kadar yükseldiğini, ancak Ağustos 2025 itibarıyla söz konusu yükümlülüğün 10 milyar dolara gerilediğini açıkladı.

Fatih Karahan, swap harici net rezervlerin ise 56,7 milyar dolar seviyesine çıktığını söyledi.

YATIRIM ORTAMINDA İYİLEŞME SÜRÜYOR

Fiyat istikrarının, yatırım ve üretim ortamını iyileştireceğine dikkat çeken Karahan, toplumsal refaha en büyük katkıyı, fiyat istikrarını sağlayarak sunacaklarını ifade etti.

Tüketim talebinin ılımlı seyretmesinin yanı sıra üreticinin maliyet artışlarının gerilediğini vurgulayan Karahan, "Konkordato talep eden firmaların ekonomideki payı görece düşük” ifadelerini kullandı.

"SAĞLIKLI BÜYÜME İÇİN FİYAT İSTİKRARI ŞART"

Faiz indirimlerinin ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olabileceğini söyleyen Karahan, "Önemli olan politika faizinin seviyesi değil, enflasyon beklentilerinin yönetilmesidir. Beklentiler iyileştikçe uzun vadeli faizler düşüyor, vadeler uzuyor. Yüksek enflasyon yatırım iştahını zayıflatır, büyümeyi tüketime dayalı hale getirir.

Fiyat istikrarı sağlandığında ise uzun vadeli yatırım ortamı güçlenir, faizler kalıcı olarak düşer ve büyüme sürdürülebilir olur" diye konuştu.