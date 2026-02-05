FCR GYO, Sancaktepe’de yeni yaşam projesi Sancak Flora’nın satışına başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’da hayata geçirdiği nitelikli konut projeleriyle öne çıkan FCR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (FCR GYO), Sancaktepe’nin merkezinde konumlanan Sancak projelerinin satışına başladı.

Üç etap halinde planlanan projenin ilk fazı olan Sancak Flora, yatay mimari anlayışı, güçlü sosyal donatıları ve ulaşım avantajlarıyla hem yaşam hem de yatırım odaklı bir alternatif sunmayı hedefliyor.

ÜÇ ETAPTA BÜTÜNCÜL BİR YAŞAM ALANI

Toplam 24 bin 342 metrekare arsa üzerinde geliştirilen Sancak Flora, Sancak Aven ve Sancak Dora projeleri; yatay mimari anlayışı, düşük katlı blokları ve bütüncül yaşam kurgusuyla tasarlandı. Toplam 501 konut ve 4 ticari üniteden oluşan projeler, 74 bin 333 metrekarelik inşaat alanına sahip entegre bir yaşam bölgesi olarak hayata geçiriliyor.

SANCAK FLORA’DA FARKLI YAŞAM İHTİYAÇLARINA UYGUN DAİRELER

Satışa sunulan Sancak Flora etabında, 4 konut bloğunda 108 daire ile 2 ticari blok yer alıyor. Zemin + 6 katlı olarak planlanan bloklarda, 59 metrekare ile 260 metrekare arasında değişen daire seçenekleri bulunuyor. Projede 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin yanı sıra; bahçe katı, dubleks ve bahçe katı dubleks seçenekleri de yer alıyor.

PEŞİN ALIMA YÜZDE 25 İNDİRİM, UZUN VADELİ ÖDEME SEÇENEKLERİ

Metrekare fiyatları 100 bin TL ile 130 bin TL arasında değişen dairelerde, peşin ödemelerde yüzde 25 indirim uygulanıyor. Dairenin yarısını peşin, yarısını teslimde ödemek isteyenler için yüzde 5 indirim sağlanırken; 36 ay ve 48 ay vadeli sabit taksitli ödeme planları da alıcılara sunuluyor. Sancak Flora’da daire teslimlerinin 2026 yılı sonunda başlaması planlanıyor.

PLANLI, GÜVENLİ VE SOSYAL SİTE YAŞAMI

Sancak Flora, yalnızca bir konut projesi değil, yaşam ve deneyim odaklı bir site olarak tasarlandı. Peyzaj alanları, dinlenme ve oturma alanları, yapay süs havuzu, basketbol sahası ve çocuk oyun alanlarıyla her yaş grubuna hitap eden sosyal alanlar oluşturuluyor. Açık ve kapalı otopark alanları ile 7/24 güvenlik hizmeti de projede yer alıyor.

ANA ULAŞIM AKSLARINA KOLAY ERİŞİM

Deprem yönetmeliğine uygun şekilde inşa edilen Sancak Flora, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun ortasında konumlanıyor. Proje, Sancaktepe Metro İstasyonu’na yürüme mesafesinde yer alırken, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 20 dakikalık yakınlığıyla dikkat çekiyor.

“ULAŞILABİLİR FİYAT, YÜKSEK KALİTEYİ ESAS ALDIK”

FCR GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fecri Koça, projeleri bölgenin konut ihtiyacını dikkate alarak planladıklarını belirterek, “Ulaşılabilir fiyat ile yüksek kalite dengesini gözeterek, uzun vadede hem yaşam hem de yatırım değeri yaratacak projeler geliştirdik.” dedi.

“2026 DAHA DENGELİ BİR BÜYÜME YILI OLACAK”

2025 yılının yüksek enflasyon ve finansman maliyetlerinin etkisi altında geçtiğini ifade eden Koça, 2026 yılına ilişkin beklentilerini de paylaştı. Koça, “2026’da enflasyondaki düşüş eğiliminin sürmesi ve finansman koşullarının normalleşmesiyle birlikte daha dengeli, daha sağlıklı ve seçici bir büyüme süreci öngörüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

İNŞAAT SEVİYESİ YÜZDE 65’E ULAŞTI

FCR GYO Genel Müdürü Emrullah Temel ise Sancak Flora’da inşaat seviyesinin yüzde 65’e ulaştığını belirtti. Projede yapıların arsanın yalnızca yüzde 22’sine oturduğunu, kalan yüzde 78’lik alanın ise yeşil alan ve açık yaşam alanlarına ayrıldığını vurgulayan Temel, “Bu oran İstanbul ölçeğinde oldukça nadir ve değerli.” dedi.

BAHÇELİ, TERASLI VE LOFT DAİRELER ÖNE ÇIKIYOR

Projede bahçeli, teraslı ve yüksek tavanlı loft dairelerin yer aldığını ifade eden Temel, “Sancak Flora’yı yalnızca bugünün değil, geleceğin yaşam beklentilerine cevap verecek şekilde kurguladık. Güçlü lokasyon, doğru mimari ve sürdürülebilir değer yaklaşımı projemizin temelini oluşturuyor.” diye konuştu.