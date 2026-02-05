Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TCMB rezervlerinde rekor serisi sürüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Merkez Bankası rezervleri 30 Ocak haftasında 2 milyar 544 milyon dolar yükselerek, 215,6 milyar dolardan 218,2 milyar dolara ulaşarak bugüne kadar geldiği en üst seviyeye çıktı.

STOKLARDAKİ BÜYÜME EĞİLİMİ SÜRDÜ

Bu artış, bankanın toplam varlık stoğundaki büyüme eğiliminin devam ettiğini gösterdi.

Brüt taraftaki artışın aksine, bankanın kendi kaynaklarını ve piyasa duyarlılığını yansıtan net rezerv kalemlerinde düşüş kaydedildi.

BRÜT DÖVİZ REZEVLERİ

Buna göre, 30 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 797 milyon dolar azalışla 84 milyar 405 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 23 Ocak'ta 86 milyar 202 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ

Bu dönemde altın rezervleri de 4 milyar 341 milyon dolar yükselişle 129 milyar 412 milyon dolardan 133 milyar 753 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 30 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 544 milyon dolar artışla 215 milyar 614 milyon dolardan 218 milyar 158 milyon dolara yükseldi.

NET REZERVLER

Bir önceki hafta 97,4 milyar dolar olan net rezervler, 93,4 milyar dolara gerileyerek 4 milyar dolarlık bir azalış sergiledi.

SWAP HARİÇ NET REZERVLER

Piyasa analistlerinin en yakından takip ettiği "çekirdek" gösterge olan swap hariç net rezervler ise 82,6 milyar dolar olarak açıklandı.

Önceki hafta bu rakam 85,5 milyar dolar seviyesindeydi.