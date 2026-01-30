Fed başkan adayı bugün belli oluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, politika faizini istediği seviyeye indirmediği gerekçesiyle ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ı ağır dille eleştirerek görevinden istifa etmesini istemişti.

Jerome Powell, görevinin başında kalmaya devam etti ancak görev süresinin mayıs ayında sonlanacağı belirtiliyor.

Trump, yeni Fed başkanı için bazı isimleri dillendirse de bugün ismi netleştireceğini açıkladı.

Trump'ın Fed Başkanı adayının açıklamasının piyasa belirsizliğini hafifleteceği belirtiliyor.

FED BAŞKAN ADAYI BELLİ OLUYOR

Para politikası cephesinde ise Trump, cuma günü Federal Rezerv başkanlığı için adayını açıklayacağını söyledi.

Haberlere göre, uzun zamandır aşırı gevşek Fed politikasının eleştirmeni olan eski Fed yöneticisi Kevin Warsh en güçlü aday olarak gösteriliyor.

"WARSH, TRUMP'IN POLİTİKALARINI SAVUNAN BİR FİGÜR DEĞİL"

Analistler, Warsh'ın geçmişte Trump'ın tüm politikalarını savunan bir figür olmadığını ancak son dönemde özellikle faiz oranlarının indirilmesi gerektiği konusunda Trump ile örtüşen bir çizgiye gelse de diğer adaylara nazaran Fed bağımsızlığını korumaya daha meyilli olabileceğinin değerlendirildiğini aktardı.

ESKİ FED BAŞKANI KEVIN WARSH

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa göre, eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh, perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Beyaz Saray'a geldi.

Görüşmeye dair bilgi sahibi olan ikinci bir kaynak, eski Fed yöneticisinin Trump'ı etkilediğini söyledi. Trump, mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi mayıs ayında sona erdiğinde onun yerine geçecek adayları değerlendiriyor.

