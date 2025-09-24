Fed Başkanı Powell, ABD'nin durağan ekonomisine dair endişelerini dile getirdi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonun yükselme beklentilerine vurgu yaptı.

Powell, ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentindeki ticaret odasının ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İŞSİZLİK DÜŞÜK"

Son verilerin ekonomik büyüme hızının yavaşladığını gösterdiğini ifade eden Powell, işsizlik oranının hala düşük olmasına karşın artış gösterdiğini belirtti.

Powell, istihdam artışlarının yavaşladığını ve istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını kaydederek, aynı zamanda enflasyonun son zamanlarda hızlandığını ve hala bir miktar yüksek seyrettiğini bildirdi.

"RİSK DENGESİ DEĞİŞTİ"

Son aylarda, risk dengesinin değiştiğinin açıkça görüldüğünü ifade eden Powell, bu durumun geçen haftaki toplantılarında politika duruşlarını nötre yaklaştırmaya yönelttiğini anlattı.

"BÜYÜMEDE YAVAŞLAMA"

Powell, büyümenin, yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 1,5 oranında arttığını ve geçen yılki yüzde 2,5'lik büyümenin altında kaldığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

Büyümedeki yavaşlama, büyük ölçüde tüketici harcamalarındaki yavaşlamayı yansıtıyor. Konut sektöründeki faaliyetler zayıf kalmaya devam ederken, işletmelerin ekipman ve maddi olmayan varlıklara yaptığı yatırımlar geçen yılın hızına göre toparlandı. Fed sistemi genelinden nitel bilgiler toplayan bir rapor olan Eylül Bej Kitabı'nda belirtildiği gibi işletmeler belirsizliğin beklentilerini olumsuz etkilediğini söylemeye devam ediyor. Tüketici ve işletme güveni ölçümleri ilkbaharda keskin bir düşüş yaşadı, o zamandan beri artış gösterse de yılbaşına göre düşük kalmaya devam ediyor.

"İSTİHDAMA YÖNELİK RİSKLER ARTTI"

İş gücü piyasasında, hem istihdam arzında hem de talebinde belirgin bir yavaşlama yaşandığını aktaran Powell, bunun alışılmadık ve zorlu bir gelişme olduğunun altını çizerek, "Daha az dinamik iş gücü piyasasında, istihdama yönelik aşağı yönlü riskler arttı." dedi.

"ÇİFT TARAFLI RİSKLER, RİSKSİZ BİR YOLUN OLMADIĞI ANLAMINA GELİR"

Powell, enflasyona yönelik kısa vadeli risklerin yukarı yönlü, istihdama yönelik risklerin ise aşağı yönlü olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti: