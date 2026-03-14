Fed Başkanı Powell hakkındaki suçlamalar düşürüldü

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik açılan dava, finans dünyasını uzun süre meşgul etmişti.

Dava, ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirim baskısına karşılık vermediği için Powell'a uyguladığı bir bezdirme yöntemi olarak kabul ediliyordu.

CELPLER İPTAL OLDU

ABD'de federal yargıç, Powell'a yönelik Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili soruşturmada Fed Yönetim Kurulu'na gönderilen celpleri, soruşturmayı destekleyecek herhangi bir kanıt bulunmadığı gerekçesiyle iptal etti.

"KANIT YOK"

Washington'daki Bölge Mahkemesi Başyargıcı James Boasberg, yayımladığı mahkeme görüşünde, hükümetin, Powell'ın bir suç işlediğine dair "hiçbir kanıt" sunamadığını belirtti.

"AMAÇ İSTİFAYA ZORLAMAKTI"

Sunulan gerekçelerin "zayıf ve dayanaksız" olduğunu vurgulayan Boasberg, "Çok sayıda kanıt, hükümetin bu celpleri Yönetim Kurulu'na, Başkanı'nı daha düşük faiz oranlarını onaylamaya ya da istifa etmeye zorlamak amacıyla gönderdiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

ÇIKARTILAN MAHKEME CELPLERİ UYGUNSUZ BULUNDU

Boasberg, mahkemenin celplerin "uygunsuz bir amaçla" çıkarıldığını tespit ettiğini ve hükümsüz kılınmasına karar verdiğini bildirdi.

BAŞSAVCI KARARA İTİRAZ EDECEKLERİNİ AÇIKLADI

Soruşturmayı yürüten Başsavcı Jeanine Pirro ise düzenlediği basın toplantısında, söz konusu karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Pirro, Başyargıç Boasberg'i "aktivist yargıç" olarak nitelendirerek "büyük jürinin suçları soruşturma kabiliyetini etkisiz hale getirdiğini" ifade etti.

Soruşturmanın engellendiğini vurgulayan Pirro, "Bu yanlış ve yasal dayanaktan yoksundur." dedi.

Fed Başkanı Jerome Powell, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığının Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili olarak kendisine yönelik bir cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu duyurmuştu.

"SUÇLAMANIN ARKASINDAKİ NEDEN FAİZ POLİTİKASI KARARLARI"

Powell, cezai suçlama tehdidinin asıl nedeninin Fed'in para politikası kararları olduğunu öne sürmüş ve bunları "bahane" olarak nitelendirmişti.

Adalet Bakanlığı, Fed binalarının yenilenme projesi ve Powell'ın geçen yıl Senatonun Bankacılık Komitesi'nde bu konuya değindiği ifadeyle ilgili Fed Yönetim Kurulu'na büyük jüri celbi göndermişti.