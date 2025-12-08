Fed faizinin indirileceği beklentisi altın fiyatlarını artırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerine karşın, Fed yetkililerinden "şahin" açıklamalar gelebileceğine yönelik öngörülerle haftaya karışık seyirle başladı.

Fed'e ilişkin faiz indirim beklentileriyle dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 98,9'a gerilerken, altının onsu yüzde 0,2 artışla 4 bin 216 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 770 lira

Çeyrek altın: 9 bin 784 lira

Cumhuriyet altını: 39 bin 864 lira

Tam altın: 39 bin 140 lira

Yarım altın: 19 bin 570 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,1 artışla 42,5299'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,5770'ten işlem görüyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 42,5770 lira

Euro: 49,7123 lira

Sterlin: 56,7206 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı, jeopolitik risklerin devam etmesiyle yüzde 0,1 artışla 63,7 dolarda seyrediyor.

BORSA İSTANBUL

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 değer kazanarak 11.007,37 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,13 yükselişle 12.200,00 puana çıktı.



BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 değer kazanarak 11.007,37 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 74,77 puan ve yüzde 0,68 artışla 11.082,14 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,10, holding endeksi yüzde 0,46 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,24 ile spor oldu.