Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler görevinden istifa etti

ABD Merkez Bankası (Fed), cuma günü yaptığı açıklamada, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler'in görevinden erken istifa ettiğini ve 8 Ağustos'ta merkez bankasından ayrılacağını duyurdu.

Bu durumun, ABD Başkanı Donald Trump ile yaşanan zorlu ilişkiler nedeniyle Fed liderliği için zaten sorunlu olan halefiyet sürecini daha da sarsabileceği konuşuluyor.

GÖREV SÜRESİ DOLMADAN AYRILIYOR

Fed, Eylül 2023'te yönetime giren Kugler'in, 31 Ocak 2026'da tamamlanması planlanan görev süresinin dolmasından önce görevinden ayrılacağını duyurdu.

ÜNİVERSİTEDE PROFESÖR OLARAK GÖREV YAPACAK

Fed, yaptığı basın açıklamasında Kugler'in 8 Ağustos itibarıyla yönetim kurulu üyeliği görevinden ayrılacağı belirtilerek, önümüzdeki sonbaharda Georgetown Üniversitesi'ne profesör öğretim üyesi olarak geri döneceği aktarıldı.

FAİZ KONUSUNDA POWELL İLE ANLAŞAMIYORDU

Trump, Kugler’in faiz konusunda Fed Başkanı Jerome Powell'la anlaşamadığını ve istifadan memnuniyet duyduğunu açıkladı.

3 Eylül 2023'ten bu yana Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Kugler'in istifa mektubunu ABD Başkanı Donald Trump'a sunduğu bildirildi.

TRUMP: POWELL İLE FAİZ KONUSUNDA ANLAŞAMIYORDU

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kugler'in istifasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Kugler'in Fed Başkanı Jerome Powell ile faiz oranları konusunda anlaşamadığını öne sürdü.

"FED YÖNETİM KURULUNDA BİR KOLTUK BOŞ KALDI"

Fed yönetim kurulunda artık boş bir koltuk olduğunu belirten Trump, bu durumdan oldukça memnun olduğunu ifade etti.