Fed'in 50 baz puan faiz indirmesi bekleniyor

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısı olan Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 17-18 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar yayınlandı.

Tutanaklar, Fed yetkililerinin "önemli bir çoğunluğunun" politika faizinin 50 baz puan düşürülmesini desteklediğini ortaya koydu.

4 YIL ARADAN SONRA FAİZ İNDİRİMİNE GİDİLDİ

Politika faizinin 4 yıl aradan sonra ilk kez indirildiği, 50 baz puan düşürülerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekildiği son toplantının tutanakları, yetkililerin faiz indiriminin boyutu konusundaki görüş ayrılıklarını gösterdi.

Tutanaklarda, enflasyondaki ilerleme ve risk dengesi ışığında tüm yetkililerin, para politikası duruşunun gevşetilmesinin uygunluğu konusunda hemfikir olduğu ifade edildi.

"ENFLASYON HALA BİR MİKTAR YÜKSEK"

Kaydedilen önemli ilerleme göz önüne alındığında yetkililerin "önemli bir çoğunluğunun" politika faizinin 50 baz puan düşürülmesini desteklediği belirtilen tutanaklarda, şu ifadeler yer aldı:

Ancak ekonomik büyüme güçlü ve işsizlik düşük kalmaya devam ederken enflasyonun hala bir miktar yüksek olduğuna dikkati çeken bazı yetkililer, bu toplantıda politika faizinin 25 baz puan indirilmesini tercih edeceklerini ve birkaç yetkili de böyle bir kararı destekleyebileceklerini belirtti.

25 BAZ PUANLIK İNDİRİM DE MASADA

Tutanaklarda, bazı yetkililerin, 25 baz puanlık faiz indiriminin kademeli bir politika normalleşmesiyle uyumlu olacağını ve bunun politika yapıcılara ekonomi geliştikçe politikanın kısıtlayıcılığının derecesini değerlendirmek için zaman tanıyacağını belirttiği aktarıldı.

Fed'in eylülde gerçekleşen son toplantısında faiz oranının 50 baz puan indirilmesi kararı 11'e karşı 1 oyla alınmıştı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, 25 baz puanlık faiz indirimine gidilmesinden yana olarak karşı oy kullanmıştı.

Fed'in gelecek toplantısı 6-7 Kasım'da yapılacak.