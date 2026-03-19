FED'in "şahin" mesajları altın ve gümüşü vurdu

Küresel piyasalarda değerli metaller, ABD Merkez Bankası’nın (Federal Reserve) faiz kararının ardından sert satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Faizlerin sabit tutulması ve beklenenden daha sınırlı indirim sinyali verilmesi, yatırımcıların yönünü değiştirdi.

Altının ons fiyatı, Londra piyasalarında güne hızlı düşüşle başladı. Yaklaşık 135 dolarlık kayıpla yüzde 3 gerileyen ons altın, 4 bin 675 dolar seviyesine indi. Böylece ocak sonunda test edilen 5 bin 600 dolar civarındaki zirveden uzaklaşma hız kazandı.

19 Mart 23.00 itibari ile ons altın fiyatı 4 bin 650 doların altında işlem görüyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ BİTTİ

Fed’in yılın geri kalanına ilişkin beklentileri aşağı çekmesi piyasalar açısından belirleyici oldu. Daha önce iki faiz indirimi beklenirken, artık yalnızca tek bir indirim öngörülmesi, “ucuz para” dönemine dönüş umutlarını zayıflattı.

Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası yaptığı açıklamalarda özellikle enerji fiyatlarındaki yükselişin kısa vadede enflasyonu yukarı çekebileceğine dikkat çekti. Powell, enflasyonda kalıcı bir düşüş görülmeden faiz indiriminin gündeme gelmeyeceğini vurguladı.

Bu “şahin” mesajlar dolar talebini artırırken, altın üzerinde baskı oluşturdu. Çünkü altın dolar cinsinden fiyatlandığı için, doların güçlenmesi metali diğer para birimleri açısından daha pahalı hale getiriyor ve talebi düşürüyor.

Jeopolitik gelişmeler de piyasaların yönünü etkiledi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası güvenli liman arayışındaki yatırımcıların dolara yönelmesi, altın ve gümüşteki düşüşü derinleştirdi.

BİR DARBE DE GÜMÜŞE

Öte yandan gümüş fiyatlarında da daha sert bir gerileme yaşandı. Ons gümüş yüzde 7’ye yakın değer kaybederek 70,4 dolar seviyesine indi. Ocak sonunda görülen 121,65 dolarlık zirveden uzaklaşan gümüş, altına paralel şekilde düşüş trendini sürdürüyor.

Kısacası piyasada tablo net, faizler yüksek kaldıkça ve dolar güçlü oldukça, değerli metaller üzerindeki baskı devam edecek.