Festival sırasında iki gün boyunca sinema biletleri 80 lira olacak

27-28 Eylül'de Sinema Festivali yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Sinema Festivali kapsamında 80 şehir ve yaklaşık 1.500 salonda tüm filmlerin 80 liraya izleneceğini açıkladı.

Güven, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlık tarafından desteklenen 27-28 Eylül'de düzenlenecek Sinema Festivali kapsamında iki gün boyunca 80 şehir, yaklaşık 1.500 sinema salonda tüm film biletlerinin 80 lira olacağını bildirdi.

"ÇOK İYİ FIRSAT"

Güven, "Filmler en iyi beyaz perdede izlenir. Beyaz perdenin tadını çıkarmak için bu çok iyi bir fırsat." ifadelerini kullandı.