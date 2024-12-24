Finansal piyasalarda Türkiye ve dünyada 2024 böyle geçti

AA

2024'ün ilk çeyreğinde Rusya-Ukrayna savaşının gıdaya ulaşımı engellediği dönemde, Orta Doğu'da İsrail'in, başta Filistin olmak üzere bölge ülkelerle yaşadığı gerginlikler risk iştahını törpüledi.

Orta Doğu'da çıkan çatışmalar, özellikle petrol arzını tehdit ederken yatırımcıların altın başta olmak üzere güvenli varlıklara yönelik talebini destekledi.

Bu gelişmelerle yılın ilk çeyreği, küresel büyüme tahminlerinin gerilemesi, jeopolitik risklerin varlığını koruması ve artan enflasyonun etkisiyle finansal piyasalarda oynaklığın arttığı bir dönem oldu.

OCAK 2024

3 OCAK - Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93 artarken yıllık bazda yüzde 64,77 oldu. - Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin geçen yılın aralık ayı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı Aralık 2023'te, kasım ayına kıyasla 5 bin artarak 2 milyon 703 bin oldu.

4 OCAK - Fed Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 2023 yılının son toplantısının tutanaklarında, banka yetkililerinin politika faizinin zirvede veya zirveye yakın olduğunu ve 2024'te faiz indirimlerine başlanılacağını düşündüğünü ancak enflasyon açıkça düşene kadar para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalmasının uygun olacağı görüşünde olduğunu ortaya koydu. - ABD'de tarım dışı istihdam aralık ayında öngörülerin üzerinde 165 bin kişi oldu. - Almanya'da TÜFE beklentilere paralel olarak aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,7 arttı.

5 OCAK - ABD'de aralık ayında ortalama saatlik kazançlar yüzde 0,4 yükseldi. - Euro Bölgesinde aralık ayı TÜFE aylık yüzde 0,2, yıllıkta beklentilerin altında yüzde 2,9 olarak gerçekleşti.

6 OCAK - ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2023'e ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam geçen yıl aralıkta 216 bin kişi arttı.

8 OCAK - Hazine nakit dengesi Aralık'ta 197 milyar lira açık verdi. 2023 nakit açığı 625,5 milyar lira olarak gerçekleşti. - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, 2023 yılı en yüksek altın ithalatı yapılan yıl oldu. Geçen yıl altın ithalatı 318 bin 918 kg olarak gerçekleşti. - Çin'in borç krizindeki inşaat ve emlak şirketi Evergrande'nin iştiraki elektrikli araç üreticisi Evergrande NEV'in Başkan Yardımcısı Liu Yongcuo gözaltına alındı. - Fitch, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da, finansal sektörlerin görünümünün çoğunlukla "nötr" olduğunu açıkladı.

9 OCAK - Dünya Bankası, Türkiye büyümesi tahminlerini 2023 yılı için yüzde 4,2, 2024 için yüzde 3,1, 2025 için ise yüzde 3,9 olarak açıkladı. - Japonya'da Nikkei 225 endeksi 33.763 puana ulaşarak 34 yılın rekorunu kırdı.

10 OCAK - Şimşek, kripto varlık alım satım platformlarına SPK tarafından lisans verileceğini duyurdu. - Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2023'te bir önceki aya göre 0,4 puan artışla yüzde 9'a çıktı.

11 OCAK - Şimşek, Türkiye'nin 2023 yılını 8,8 milyar dolarlık dış finansmanla kapattığını açıkladı. - ABD TÜFE aralıkta aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,4 arttı. - ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarına (ETF) onay verdi.

12 OCAK - Türkiye'nin cari işlemler hesabında kasımda 2 milyar 722 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 2 milyar 153 milyon dolarlık fazla oluştu. - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TCMB'nin bankalara verdikleri kredilerin kullanım alanları ve toplumsal faydasına göre not vereceklerini söyledi. - TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, JPMorgan Chase genel merkezinde düzenlenen etkinlikte yaptığı sunumda, enflasyonu düşürmek konusunda kararlılıklarını dile getirdi. Erkan, para politikasında sıkılaşma sürecinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini belirtti. - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi. - ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yılın aralık ayında aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 1 artışla beklentilerin altında gerçekleşti. - Brent petrol, Husilere hava saldırısı düzenlenmesinin ardından 80 doları aştı.

15 OCAK - Japonya Araştırma Şirketi Teikoku Databank, ülkede iflas eden şirket sayısının 2023 yılı aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,1 artarak 806 olduğunu belirtti.

16 OCAK - Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Aralık 2023 ve geçen yıla ilişkin fiyat artışlarına ilişkin öncü verilerini teyit etti. Ülkede TÜFE Aralık 2023'te önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 yükselirken, aylık bazda yüzde 0,1 arttı.

17 OCAK - İngiltere'de TÜFE Aralık 2023'te yıllık bazda yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. - Euro Bölgesinde kasımda yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon aralıkta yüzde 2,9'a ulaştı. TÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 0,2 arttı.

19 OCAK - TCMB Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi yüzde 42,04 oldu. Cari yıl için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artış beklentisi 4,2'den yüzde 3,4'e gerilerken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 3,3'ten yüzde 3,9'a yükseldi. - Japonya'da 2023'te yıllık çekirdek TÜFE, önceki yıla kıyasla yüzde 3,1 yükseldi. Buna göre "son 41 yılın en hızlısı" olarak gösterilen söz konusu yıllık TÜFE artış hızı, 1982 yılında kaydedilen artış hızı ile eş değer oldu.

23 OCAK - Tüketici güven endeksi, aralık ayında 77,4 iken ocak ayında yüzde 3,9 oranında artarak 80,4 oldu.

25 OCAK - TCMB PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 45'e yükseltti. - ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, Bankanın refinansman faizini yüzde 4,50, mevduat faizini yüzde 4 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,75'te sabit bıraktığı belirtildi. - İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocakta bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 77,6 seviyesine geriledi. - Reel Kesim Güven Endeksi, ocakta geçen aya göre 1,8 puan artarak 100,9'a yükseldi. - ABD 2023 yılı 4. Çeyrek GSYH'si yüzde 3,3 ile beklentilerin üzerinde büyüme gösterdi.

26 OCAK -ABD'de kişisel gelirler aralıkta bir önceki aya göre öngörülere paralel olarak yüzde 0,3 artış gösterdi.

30 OCAK - Türkiye'de ekonomik güven endeksi ocak ayında yüzde 3,1 oranında artarak 99,4 oldu. - Japonya'da 2023 yılının son ayında işsizlik oranı yüzde 2,4'e geriledi. - ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ocakta aylık 1,9 puan azalışla 107,1'e düştü.

31 OCAK - Fed ocak ayı toplantısında politika faizini beklentiye paralel olarak değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttu. - Türkiye'nin ihracatı, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 0,6 artarak 255 milyar 777 milyon dolara çıkarken, ithalatı yüzde 0,5 azalarak 361 milyar 774 milyon dolar oldu. - Almanya'da yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 2,9 oldu.

ŞUBAT 2024

1 ŞUBAT - TCMB ile İspanya Merkez Bankası arasında, merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandı. - TCMB PPK Toplantı Özeti'nde, yıl sonu itibarıyla çekirdek göstergelerin eğiliminin son Enflasyon Raporu'nda tahmin edilenden daha olumlu bir enflasyon eğilimine işaret ettiği vurgulandı. - 6 Şubat depremlerinin birinci yılında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) faizsiz ve 22 ay geri ödemesiz kredisi depremzede işletmelere katkı sağladı. - Euro Bölgesi'nde TÜFE ocak ayında yıllık bazda yüzde 2,8'e düştü. - İngiltere Merkez Bankası da (BoE) faizleri sabit tutarak 5,25 seviyesinde bıraktı.

2 ŞUBAT - Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevinden affını istedi. - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), fiyat istatistikleri yöntem ve hesaplamaları konusunda ulusal ihtiyaçlar ve uluslararası gelişmelerin istişare edilmesi amacıyla Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu'nun oluşturulduğunu bildirdi. - ABD'de tarım dışı istihdam, ocak ayında 353 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,7 oldu.

3 ŞUBAT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Fatih Karahan, TCMB Başkanlığı'na atandı. - Yıllık enflasyon ocakta tüketici fiyatlarında yüzde 14,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,16 oldu.

5 ŞUBAT - TCMB, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası mevduat payının artırılması ve Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak. - Merkez Bankası, FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Ödeme İste Katman Servisini devreye aldı. - Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı.

7 ŞUBAT - Hazine nakit dengesi ocak ayında 206,8 milyar lira açık verdi. - Almanya'nın sanayi üretimi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,6 ile beklentilerden fazla azaldı.

8 ŞUBAT - Çin'de tüketici fiyatları 2009'dan bu yana en hızlı düşüşü kaydetti. Ocakta ÜFE, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5, TÜFE yüzde 0,8 düştü.

10 ŞUBAT -Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2020'de 2019'un aynı ayına göre 0,9 puanlık azalışla yüzde 12,9'a geriledi.

11 ŞUBAT - Almanya'da yıllık enflasyon, KDV indirimlerinin baz etkisinin sona ermesinin etkisiyle ocakta yüzde 4,9'a geriledi.

12 ŞUBAT - Türkiye'nin 5 yıllık CDS 300 baz puana geriledi. - Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2023'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 98 bin kişi olarak belirlendi.

13 ŞUBAT - TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Aralık 2023'te cari işlemler hesabı 2 milyar 91 milyon dolar açık verdi. - ABD'de TÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

15 ŞUBAT - İngiltere'de TÜFE ocakta aylık bazda yüzde 0,6 ile beklenenden daha fazla azalırken, yıllık bazda ise yüzde 4 ile tahminlere paralel artış gösterdi. - Japonya'da GSYH, 4'üncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

19 ŞUBAT - Türkiye'nin ihracatı 2023 yılında küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen 255,8 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. - Çin'de cari işlemler dengesi 2023 yılında 264,2 milyar dolar fazla verdi.

20 ŞUBAT - Türkiye'de işsizlik oranı 2023 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 8,8 ile son 42 çeyreğin en düşük seviyesine geriledi.

21 ŞUBAT - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank'ın sermayesinin 35 milyar 700 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı. - Fed son toplantısına ait tutanaklar, banka yetkililerinin politika duruşunu gevşetmek için çok hızlı hareket etmenin risklerine dikkati çektiğini ortaya koydu.

22 ŞUBAT - TCMB PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 45'te sabit tuttu. - ECB, geçen yıl için, enflasyona karşı faiz artışları nedeniyle 2004'ten beri ilk kez zarar açıkladı. - IMF Sözcüsü Julie Kozack, enflasyonun düşmesine rağmen henüz hedefe yeterince yakın olmadığını belirterek, merkez bankalarını, para politikasında erken gevşemeye karşı tedbirli olmaya çağırdı.

23 ŞUBAT - Bakan Şimşek, Türkiye'nin FATF'ın gri listesinden çıkması için son aşamaya geldiğini bildirdi. - Almanya ekonomisi, 2023'ün son çeyreğinde, yüksek enflasyonun hane halkının satın alma gücünü azaltmasının etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 küçüldü.

26 ŞUBAT - TCMB, ticari gayrimenkul piyasasındaki fiyat gelişmelerinin izlenmesi amacıyla üretilen Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi'ni (TGFE) yayımlamaya başladı. TGFE, 2023'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,5, yıllık bazda nominal yüzde 98,2 ve reel olarak yüzde 21,8 arttı. - AB ülkeleri, euro para transferlerinin saniyeler içinde gerçekleşmesini sağlayacak düzenlemeyi onayladı. - ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonda düşüş sürecinin devam etmesini beklediklerini söyledi.

27 ŞUBAT - Almanya'da tüketici güveni hafif yükselirken tasarruf eğilimi 16 yılın en üst seviyesine çıktı, ülkede gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi, 0,6 puan artarak eksi 29 oldu.

28 ŞUBAT - Türkiye'nin ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 artarak 19 milyar 991 milyon dolar, ithalatı yüzde 22 azalışla 26 milyar 218 milyon dolar oldu. - ABD ekonomisi, 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,2 ile beklentilerin altında büyüdü. - Menkul satış sözleşmelerinde ödemelerin Türk lirasıyla yapılması zorunluluğuna istisna getirildi.

29 ŞUBAT - Türkiye ekonomisi 2023 yılında yüzde 4,5 büyüdü. - Şimşek, G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katıldı - Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, ocakta yıllık yüzde 2,8 ile Mart 2021'den bu yana en düşük artışını kaydetti. - ABD Hazine Bakanı Janet Yellen G20 toplantıları kapsamında, Şimşek ve Karahan ile bir araya geldi. - OECD Başekonomisti Clare Lombardelli, BoE para politikasından sorumlu başkan yardımcısı olarak atandı. - Almanya'da yıllık enflasyon şubat ayında yüzde 2,5 seviyesinde belirlendi.

MART 2024

6 MART

- TCMB'den ilave sıkılaşma adımları kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildi.

7 MART

- ECB, yılın ilk toplantısında 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu. ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, Bankanın refinansman faizini yüzde 4,50, mevduat faizini yüzde 4 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,75'te sabit bıraktığı belirtildi. Böylece para politikasına yönelik yılın ikinci toplantısında, art arda dördüncü kez 3 temel politika faizi sabit tutulurken faiz oranları euro tarihindeki en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

9 MART

- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fithc Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.

11 MART

- ABD'de tarım dışı istihdam şubatta 275 bin kişi arttı. İşsizlik oranı yüzde 3,7'den yüzde 3,9'a çıkarak 2 yılın en yüksek seviyesini kaydetti. - Japonya ekonomisi teknik resesyondan "kıl payı" kurtuldu. - Japonya ekonomisi, 2023'ün 4. çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 0,4 büyüme kaydederek teknik resesyonun önüne geçti. Japonya'da revize edilen veriler, ekonominin geçen yıl ekim-aralık döneminde güçlü sermaye harcamalarının da desteğiyle büyümeye döndüğünü ve bu sayede teknik bir resesyondan kıl payı kurtulduğunu ortaya koydu.

12 MART

- ABD'de TÜFE, şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 arttı, yıllık bazda ise yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

14 MART

- ABD'de ÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

15 MART

- Çin Merkez Bankası, politika faizini sabit tutarken piyasadan net nakit geri çekti - Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ile piyasaya aktarılan para, vadesi dolan kredilerinden çekilen miktarın altında kaldı. Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıl vadeli borçlanma faizi oranını (politika faizi) sabit tutarken, Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ve ters repo işlemleriyle piyasaya aktardığından daha fazla nakit varlığı geri aldı.

18 MART

- Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,6 oldu

20 MART

- Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

21 MART

- TCMB PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye yükseltti. TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 45'ten yüzde 50 düzeyine yükseltilmesine karar verdiği belirtildi. - TCMB faiz kararının ardından dolar/TL geriledi. - Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i yaklaşık 25 baz puanlık düşüşle 318'e geriledi. TCMB PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkarmasının ardından piyasalarda oynaklık arttı. - SNB, gelişmiş ekonomilerde faiz oranlarını ilk düşüren merkez bankası oldu. - Faizin 1,75'te sabit bırakılması beklenirken SNB'nin dokuz yılda yaptığı ilk faiz indirimi dikkati çekti. SNB, politika faizini beklenmedik şekilde 25 baz puan düşürerek, gelişmiş ülkelerde faiz oranlarını düşüren ilk merkez bankası oldu. - BoE politika faizini yüzde 5,25'te sabit tuttu. - PPK, geçen sonbahardan beri, enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde yerleşik hale gelme riski ortadan kalkana kadar, para politikasının uzun bir süre boyunca kısıtlayıcı olması gerektiği kanısına vardı.

28 MART

ABD ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,4 büyüdü

NİSAN 2024

6 NİSAN:

- Kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e çıkarıldı. - FAST işlem tutar limitleri; para transferlerinde 100 bin liraya, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde ise 250 bin liraya yükseltildi.

10 NİSAN:

- ABD'de TÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

11 NİSAN:

- ECB, 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu. ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, Bankanın refinansman faizini yüzde 4,50, mevduat faizini yüzde 4 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,75'te sabit tuttuğu belirtildi. - ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,1 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

13 NİSAN:

- Uluslararası Para Fonunun (IMF) başkanlığına Kristalina Georgieva'nın yeniden seçildiği duyuruldu. IMF'den yapılan açıklamada, İcra Direktörleri Kurulu'nun 1 Ekim itibarıyla ikinci 5 yıllık dönemde IMF başkanlığı görevini yürütmesi için Georgieva'yı seçtiği bildirildi.

15 NİSAN:

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 31 Aralık 2023'te sona eren 92. hesap dönemine ilişkin bilançosu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, 2023 sonu itibarıyla TCMB'nin aktif toplamı 6 trilyon 923 milyar 835,9 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde Bankanın altın mevcudu 1 trilyon 417 milyar 869,8 milyon lira oldu.

17 NİSAN:

- Cari işlemler hesabı şubatta 3 milyar 265 milyon dolar açık verdi.

21 NİSAN:

- TCMB Başkanı Fatih Karahan, Washington'da Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) yetkilileriyle bir araya geldi.

25 NİSAN:

- Ocak-mart döneminde ABD ekonomisinin büyüme oranı, yüzde 2,5 olan beklentilerin altında kaldı.

26 NİSAN:

- BoJ politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 ila yüzde 0,1 aralığında bıraktı.

29 NİSAN:

- Almanya'da martta yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, nisanda değişmeyerek Nisan 2021’den bu yana en düşük seviyede kalmayı sürdürdü.

30 NİSAN:

- Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 750 liradan 1500 liraya çıkarıldı. - Euro Bölgesi'nde TÜFE, nisan ayında yıllık bazda yüzde 2,4 olarak belirlendi. - Euro Bölgesi, 2023'ün ikinci yarısında teknik resesyon yaşadı. Euro Bölgesi ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetti. - Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

MAYIS 2024

1 MAYIS:

- Fed, politika faizini 2001'den bu yana kaydedilen en yüksek aralıkta bıraktı.

2 MAYIS:

- ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

3 MAYIS:

- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "B"den "B+"ya yükseltildiğini ve kredi notu görünümünü "pozitif" olarak koruduğunu duyurdu.

5 MAYIS:

- Türkiye elektrikli otomobil pazarında nisanda satış lideri 3 bin 3 adetle Togg olmaya devam etti.

8 MAYIS:

- Riksbank, yüksek enflasyonla mücadelesinin ardından zayıf ekonomiyi sebep göstererek sekiz yıl sonra ilk kez politika faiz oranını düşürdü.

9 MAYIS:

- Türkiye'nin 5 yıllık CDS'si 276 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

10 MAYIS:

- Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, "Sektördeki 7 bankanın (Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT) işbirliğiyle Türkiye'nin ATM Merkezi'ni (TAM) hayata geçirmekten dolayı çok büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi. - Çin'de cari işlemler dengesinin, bu yılın ilk çeyreğinde 39,2 milyar dolar fazla verdiği bildirildi.

14 MAYIS:

- AB uyumlu TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 2,4 yükseldi - TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz." dedi. - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi getirilmesi, enerji güvenliği, göç ve üçüncü ülkelerde iş ortaklıkları konularında işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi.

15 MAYIS:

- Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıl vadeli borçlanma faizi oranını (politika faizi) sabit tutma kararı aldı. - Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

16 MAYIS:

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uluslararası teknoloji ve girişim şirketlerini Türkiye'de yatırım yapmaya davet ederek, kısa süre içinde "Techvisa" programıyla bu alanda uluslararası girişimleri ülkeye çekmeyi hedeflediklerini belirtti.

17 MAYIS:

- Euro Bölgesi'nde TÜFE, nisan ayında yıllık bazda yüzde 2,4 seviyesinde belirlendi. - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), finansal okuryazarlığın artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Finansal Okuryazarlık Platformu'nun hayata geçirileceğini duyurdu.

22 MAYIS:

- Türk Hava Yolları (THY), bu yılın ilk çeyreğinde 6,9 milyar lira konsolide net kar elde etti.

23 MAYIS:

- TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

24 MAYIS:

- SPK, yatırımlarını borsada değerlendirenlerin finansal okuryazarlık bilincini yükseltmek için kamu spotu hazırladı.

30 MAYIS:

- ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemi Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,3 arttı. Böylelikle 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en düşük büyüme kaydedildi.

31 MAYIS:

- TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) toplam stok bakiyesi nisanda 1,5 milyar dolar gerileyerek 72,8 milyar dolara indi.

HAZİRAN 2024

3 HAZİRAN:

-Otomotiv endüstrisi, geçen ay 3,2 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. - Merkez Bankasının net rezervleri artıya geçti. TCMB'nin swap hariç net rezervleri, 29 Mart 2024’ten itibaren 66,5 milyar dolarlık iyileşmeyle 31 Mayıs Cuma günü artıya geçerek 1,5 milyar dolara çıktı.

4 HAZİRAN:

- Merkez Bankası Mayıs Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda "Yıllık enflasyon, hizmet ve temel mal gruplarında bir miktar düşerken, enerjide belirgin olmak üzere diğer gruplarda yükseldi." denildi. - Türk lirası reel anlamda yaklaşık son 3 yılın zirvesine çıktı. Reel efektif döviz kuru endeksi, Mayıs 2024'te TÜFE bazında 1,65 puan artarak 61,46'ye çıkarken, Eylül 2021'den bu yana Türk lirası reel anlamda en değerli seviyesine yükseldi.

5 HAZİRAN:

- İngiltere'de Kral Charles'ın portresinin bulunduğu banknotlar dolaşıma girdi. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, "Bu tarihi bir an, çünkü banknotlarımızın üzerindeki hükümdarı ilk kez değiştiriyoruz." dedi. - TOGG, Türkiye elektrikli otomobil pazarında 4 bin 140 adetlik satışla mayısta da liderliğini sürdürdü. - BoC, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 5'ten yüzde 4,75'e düşürerek 4 yılın ardından ilk faiz indirimini gerçekleştirdi.

6 HAZİRAN:

- ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda yaklaşık 5 yıl sonra ilk faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

7 HAZİRAN:

- Rusya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi. Bankadan yapılan açıklamada bir sonraki toplantıda faiz artışına gidilebileceğine işaret edildi.

11 HAZİRAN:

- Dünya Bankası, 2024 küresel ekonomik büyüme tahminini yükseltti. Banka, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümesinin bu yıl ortalama yüzde 4, gelişmiş ülkelerinkinin ise yüzde 1,5 olacağı öngörüsünü paylaştı.

12 HAZİRAN:

- OECD: G20 ülkelerinin bu yılın ilk çeyreğindeki ekonomik büyümesi ortalama yüzde 0,9 olurken, Türkiye yüzde 2,4 ile G20 ülkeleri arasında bu dönemde en yüksek ekonomik büyümenin görüldüğü ülke oldu. - Almanya'da yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,4’e yükseldi. AB uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi de mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,8 arttı. - ABD'de TÜFE, mayısta aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3,3 ile beklentilerin altında arttı.

14 HAZİRAN: - BoJ politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 ila yüzde 0,1 aralığında bıraktı.

15 HAZİRAN: - EuroBölgesi'nde TÜFE, mayıs ayında yıllık bazda yüzde 2,6 seviyesinde belirlendi.

19 HAZİRAN: - İngiltere'de yıllık enflasyon mayısta yüzde 2'ye gerileyerek BoE'nin hedefine ulaştı. İngiltere'de yıllık enflasyon mayısta yüzde 2 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Böylelikle İngiltere Merkez Bankasının (BoE) hedefine ulaşıldı.

20 HAZİRAN: - İngiltere Merkez Bankası, politika faizini değiştirmedi. BoE, enflasyonda son dönemdeki gevşemeye karşın politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda son 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bıraktı.

25 HAZİRAN: - İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması'na göre, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), üretimden satışlarda 484,2 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu olma ünvanını korudu. Ford Otomotiv 238 milyar lirayla ikinci sıraya yükselirken, Star Rafineri 226,8 milyar liralık üretimden satışla 3. oldu.

26 HAZİRAN: - Japonya ve ABD'deki getiri farkının yüzde 5’in üzerinde olması yen üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Japon para birimi dolar karşısında 1986'dan beri en düşük seviyesine geriledi.

27 HAZİRAN:

- Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı. - ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,4 ile tahminlerden fazla büyüme kaydetti.

28 HAZİRAN: - TCMB’den TL ticari kredilerde sağlıklı fiyat oluşumunu destekleyecek adım atıldı. Azami erken ödeme ücretleri, sabit faizli TL kredilerde kredinin yıllık bileşik faiz oranının yüzde 5’i ile ay bazında kalan ağırlıklı ortalama vadenin yüzde 0,20’sinin toplanması ile hesaplanacak.

28 HAZİRAN: - Türkiye, gri listeden çıkarıldı. Türkiye, FATF gri listesinden çıkarıldı.

TEMMUZ 2024

3 TEMMUZ: - Rusya Merkez Bankasının Çin'in para birimi yuan cinsinden takas hacmi günlük 19,5 milyar rubleyle (yaklaşık 2,7 milyar dolar) rekor seviyeye çıktı.

5 TEMMUZ: - ABD'de tarım dışı istihdam, haziranda 206 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4'ten yüzde 4,1'e yükseldi.

11 TEMMUZ: - ABD'de TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

12 TEMMUZ: - Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 31 Mart 2024 sonunda 15,85 trilyon lira olan toplam menkul kıymet değerinin, 30 Haziran 2024 sonunda 18,29 trilyon liraya yükseldiğini bildirdi. - ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

16 TEMMUZ: - Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,2 olarak korurken, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,1'den yüzde 3,6'ya çıkardı.

17 TEMMUZ: - Fed'in Bej Kitabı ekonomik büyümenin yavaşlamasının beklendiğini ortaya koydu. Fed, ülkede yaklaşan seçimler, iç politika, jeopolitik çatışmalar ve enflasyona ilişkin belirsizlik nedeniyle gelecek 6 ayda ekonominin daha yavaş büyümesinin beklendiğini bildirdi.

18 TEMMUZ: - ECB, 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu. - Dünya genelinde ABD merkezli hava yolu şirketleri başta olmak üzere şirketler, havalimanları, bankalar, bazı medya kuruluşları ve Londra Borsası'nda, Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike sistemlerindeki sorun nedeniyle teknik aksaklık yaşandığı bildirildi.

19 TEMMUZ: - Microsoft 365, dünya çapındaki birçok işletmeyi etkileyen sorunun altında yatan nedenin düzeltildiğini, birkaç Microsoft 365 uygulaması ve hizmetinin tam işlevselliğe geri yüklendiğini belirterek, kalan etkinin hala bazı uygulama ve hizmetlerde sürdüğünü bildirdi.

23 TEMMUZ: - TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. - TCMB'den likidite sterilizasyonu için yeni adım attı. TCMB, sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi kapsamında satım yönlü altın ve döviz karşılığı swap ihaleleri düzenleyebilecek.

25 TEMMUZ: - ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

30 TEMMUZ: - Almanya'da yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2,3 ile beklentileri aştı.

31 TEMMUZ: - Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. - Kur Korumalı Mevduat bakiyesi yaklaşık 65 milyar dolara geriledi. TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma toplam stok bakiyesi haziranda 4,3 milyar dolar gerileyerek 63,8 milyar dolara indi. - ABD'de özel sektör istihdamı, temmuzda 122 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.