Finansal Raporlama Standartları güncellendi

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, uluslararası standartlarla uyum kapsamında Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nda güncelleme yaptı.

Kurulun kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan değişiklikler Türk mevzuatına aktarılarak standartlarda düzenlemeye gidildi.

DEĞİŞİKLİK YAPILAN ALANLAR

Bu kapsamda, söz konusu standartların ilk defa ve geriye dönük uygulanması ile finansal tablolar, nakit akış tablosu, finansal araçlar ve ölçüm gibi alanlarda değişiklik yapıldı.