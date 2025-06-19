Fındık alım sezonu öncesi Rekabet Kurumu’ndan uyarı

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Türkiye ve Karadeniz Bölgesi için ekonomik ve sosyal açıdan önem taşıyan fındık piyasasındaki rekabete aykırı uygulamalara karşı katı duruşlarının devam ettiğini bildirdi.

Fındığın önemine dikkati çeken Küle, "Kurum olarak ülkemiz ve Karadeniz Bölgemiz için ekonomik ve sosyal açıdan son derece önemli olan fındık piyasasındaki rekabete aykırı uygulamalara karşı katı duruşumuz devam ediyor." diye konuştu.

"ALIM GÜCÜNÜN KÖTÜYE KULLANILMASI İDDİALARI İNCELENİYOR"

Küle, geçmişten bu yana söz konusu piyasada özellikle alım gücünün kötüye kullanılmasına ilişkin çok sayıda inceleme gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "En son 2024'te, pazarda en büyük alıcı konumunda bulunan Ferrero'nun bu gücünü kötüye kullandığı iddiaları üzerine bir soruşturma yürüttük." hatırlatmasında bulundu.

"FERRERO, TMO'NUN FİYATININ ALTINDA FINDIK ALAMAYACAK"

Soruşturmada şirketin pazardaki davranışlarını kapsamlı şekilde incelediklerini ve sunulan taahhütlerin rekabete yönelik endişelerini gidermesi üzerine soruşturmayı sonlandırdıklarını belirten Küle, şunları kaydetti:

Türkiye fındık sektörünün etkinliğine ve sektördeki rekabet sürecine olumlu katkı sağlayacağına kanaat getirdiğimiz bu taahhütler doğrultusunda Ferrero temel olarak, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım fiyatlarını oluşturan müdahale referans fiyatının altında kabuklu fındık alımı yapamayacaktır.

"TAKİPTEYİZ..."