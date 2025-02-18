Fitch Ratings, Türk bankalarını değerlendirdi

Haber Merkezi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin döviz rezervleri pozisyonundaki iyileşmelerin devam etmesinin, Türk bankalarının kredi notları üzerinde olumlu bir etki oluşturabileceğini söyledi.

Fitch, Eylül 2024’te ‘B+’/pozitif olarak revize ettiği Türk bankalarına yönelik faaliyet ortamı skoru (OE), Türkiye’nin makroekonomik ve finansal istikrarındaki gelişmeleri yansıtıyor.

KREDİ NOTUNU YÜKSELTECEK ETKİLER

Manşet enflasyonun daha da gerilemesi ve dış kırılganlıkların azalması, bu not üzerindeki yukarı yönlü beklentiyi destekleyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Bununla birlikte, Türk bankalarının faaliyet kabiliyetlerini sınırlandıran yüksek enflasyon ve sektörün dolarizasyon oranı, halen mevcut riskler arasında gösteriliyor.

Ayrıca, kredi büyüme limitleri, yüksek zorunlu karşılıklar gibi düzenleyici önlemler de bankalar için baskı unsuru olmaya devam ediyor.

ÜLKE NOTU

Ancak, bu baskıların hafiflemesi ve ekonomi politikalarında normalleşmenin sürmesi durumunda, Fitch’in banka faaliyet ortamı skorunu Türkiye’nin ülke notu (BB-/Durağan) ile uyumlu hale getirebileceği ifade edildi.