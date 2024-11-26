Fitch: Türkiye tahvil piyasası ılımlı büyüme devam edecek

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ile ilgili bir rapor yayınladı.

Fitch Ratings'ın yayınladığı raporuna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 yılı için yurt içi ihraçlarda artış öngörmesi nedeniyle Türkiye tahvil piyasası kısa vadede ılımlı bir şekilde büyümeye devam edecek.

Raporda ayrıca, artan itfalar nedeniyle büyümenin ılımlı kalacağı vurgulandı.

TAHVİL PİYASASI ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 7 ARTTI

Türkiye'de tahvil piyasasının üçüncü çeyrek sonunda yıllık yüzde 7 artışla 422,7 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Fitch'in verilerine göre Türkiye'nin tahvil piyasası, üçüncü çeyrek sonu itibarıyla Endonezya (yüzde 24) ve Malezya'nın (yüzde 20) ardından yüzde 15'lik pay ile katılım enstrümanlarının kullanıldığı pazarlar arasında da üçüncü sırada.

PARASAL GEVŞEME BAŞLADIĞINDA YURT İÇİ FAALİYETLERİ HAREKETLENECEK

Fitch'in analizine göre Türkiye'de parasal gevşemenin başlaması yurt içi tahvil ihraç faaliyetlerini de destekleyebilir.