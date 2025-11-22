Ford Trucks'ın yeni modelleri Avrupa'yla buluşuyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ford Trucks, ağır ticari araç segmentindeki referans modellerini Fransa’da düzenlenen Solutrans 2025’te sergiliyor.

Ford Trucks yeni araç, ürün, hizmet ve teknolojilerini ağır ticari araç sektörünün Avrupa’daki en önemli buluşmalarından biri olan Solutrans 2025’te ziyaretçilerle buluşturuyor.

Ford Trucks, Elektrikli ağır ticari aracı F-LINE E ve lansmanını kısa süre önce gerçekleştirdiği Yeni F-MAX modelleriyle fuarda Ford Pro ile aynı stantta tek güç olarak yer alıyor.

YENİ F-MAX’İN AVRUPA’DA İLK KEZ SAHNE ALACAK

Yeni F-MAX’in Avrupa’da ilk kez sahne alacağı sektörel fuar olan Solutrans’ta ziyaretçiler hem F-LINE E modelini hem de Yeni F-MAX’i test edip yakından inceleme imkanına sahip oluyor.

YENİ MODELLER SEKTÖR FUARINDA SERGİLENECEK

Ford Trucks’ın kendi motor ve şanzımanını tasarlayıp üretebilen az sayıdaki markadan birisi olma ayrıcalığına sahip olduğunu vurgulayan Ford Trucks’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman, Solutrans Fuarı ile ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

Avrupa’nın en önemli ticari araç fuarlarından biri olan Solutrans’ta, Ford Pro ile güçlerimizi birleştirerek, aynı stantta sergilediğimiz yeni F-MAX ve tamamen elektrikli F-LINE E modellerimizle, müşterilerimize güvenilir, verimli ve yenilikçi taşımacılık çözümleri sunma kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz. Dayanıklılığı, performansı ve teknolojiyi bir arada sunan yeni ürün gamımızla, Avrupa pazarındaki konumumuzu daha da güçlendirirken sürdürülebilir taşımacılığın geleceğine öncülük etmeye devam ediyoruz.

FORD TRUCKS: GÜÇLÜ, VERİMLİ VE KONFORLU

Ford Trucks’ın ağır ticari araç segmentindeki referans modeli Yeni F-MAX, kabin tasarımının yanı sıra birçok üst düzey güvenlik ve konfor özelliğiyle donatıldı. Yeni F-MAX, yüzde 11’e varan yakıt tasarrufu sağlayan yüksek performanslı yeni jenerasyon motoruyla ağır ticari araç segmentinde standartları yeniden tanımlarken, aerodinamik tasarımı, ileri sürücü destek sistemleri ve yüksek performanslı, güçlü motoruyla segmentinde fark yaratıyor. Yeni Ford F-MAX; kullanıcısına performans, verimlilik ve konforu bir arada sunuyor.

Elektrikli F-LINE E modeli ise Ford Trucks’ın taşımacılıkta sıfır emisyona geçiş yolculuğunda güçlü bir adım olarak markanın bu alandaki güçlü vizyonunu ortaya koyuyor. F-LINE E, taşımacılık sektöründe karbon salımını sıfıra indirme hedefi doğrultusunda konforlu ve verimli bir sürüş deneyimi sunuyor.