Formül Plastik halka arz oluyor

Plastik boru ve bağlantı elemanları sektöründe 30 yılı aşkın deneyime sahip Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş., halka arz oluyor.

Toplam 1.209.600.000 TL büyüklüğe ulaşması beklenen halka arz için 7-8-9 Ocak 2026 tarihlerinde talep toplanacak.

Formül Plastik Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hot, 32 bin ürün çeşidi, yurtiçinde 10 bin satış noktası ve 5 kıtada 90’dan fazla ülkeye yapılan ihracatla birlikte halka arzın şirketi daha kurumsal ve şeffaf bir yapıya taşıyacağını söyledi. Hot, “Halka açık bir şirket olarak sürdürülebilir büyümeyle ülke ekonomisine, yatırımcılarımıza ve tüm paydaşlarımıza değer üretmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Veliköy ve Çerkezköy’deki fabrikalarda PPR, PVC ve PERT borular ile pirinç insert ve bağlantı parçaları üreten Formül Plastik’in halka arzı; İntegral Yatırım ve Ziraat Yatırım liderliğinde, 39 aracı kurumun katılımıyla gerçekleştirilecek. Pay başına 30,24 TL sabit fiyatla, FRMPL koduyla işlem yapılacak.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 130 milyon TL’den 160 milyon TL’ye yükseltilecek. Toplam 40 milyon TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın büyüklüğünün 1.209.600.000 TL olması hedefleniyor.

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN, HALKA AÇIKLIK ORANI YÜZDE 25

Payların yüzde 65’i yurtiçi bireysel yatırımcıya, yüzde 10’u yüksek talepte bulunacak yatırımcıya, yüzde 25’i ise yurtiçi kurumsal yatırımcıya tahsis edilecek. Halka açıklık oranının yüzde 25 olması öngörülürken, hisselerin Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmesi planlanıyor.

Şirket, dağıtılabilir karının en az yüzde 20’sini nakit veya bedelsiz pay olarak dağıtmayı taahhüt ediyor. Mevcut ortaklar, payların işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca satış yapmayacak. Ayrıca 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemleri planlanıyor.

30 YILI AŞKIN TECRÜBE

Ömer Hot, 2025’in ilk 9 ayında 24 bin 280 tonun üzerinde üretim yaptıklarını, cironun yaklaşık yüzde 46’sının ihracattan geldiğini belirtti. 5 tescilli marka ve 32 bin ürün çeşidine sahip olduklarını vurgulayan Hot, üretimde Ar-Ge ve makine imalatı kabiliyetine ulaştıklarını söyledi.

GENİŞ ÜRETİM AĞI

İkisi Veliköy OSB’de, biri Çerkezköy OSB’de olmak üzere üç fabrikada üretim gerçekleştiriliyor. Ayrıca üretimden kaynaklı fire, kurulu geri dönüşüm tesisinde yüzde 100 oranında geri kazanılıyor.

YAYGIN SATIŞ AĞI VE GÜÇLÜ İHRACAT

Formül Plastik ürünleri, 34 ildeki bayi ve alt bayiler ile Türkiye genelinde yaklaşık 10 bin satış noktasına ulaşıyor. Şirket, 5 kıtada 90’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor; son üç yılda 103 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

FİNANSAL GÖSTERGELER VE KREDİ NOTU

2025’in ilk 9 ayında şirket, 2 milyar 448 milyon TL hasılat elde etti. Brüt kar 664 milyon TL, dönem karı 117 milyon TL olurken, toplam varlıklar 4,2 milyar TL’ye ulaştı. JCR Avrasya, şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu 29 Aralık 2025 itibarıyla “A+ (tr)” olarak belirledi.

HALKA ARZ GELİRİ YATIRIMLARA GİDECEK

Halka arz gelirinin yüzde 75’i yatırımlara, yüzde 25’i ise artacak kapasitenin ihtiyacı olan işletme sermayesine ayrılacak. Yeni fabrika yatırımları, otomasyon süreçleri ve metal fabrikanın taşınması planlanıyor.