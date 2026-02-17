Fransız şirketlerden, Türkiye'ye 2027'ye kadar 5 milyar euroluk yatırım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye-Fransa ilişkilerinde önemli bir dönemeç aşıldı.

Türkiye-Fransa 8. Dönem Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakan Nicolas Forissier'in katılımıyla Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Nicolas Forissier, burada yaptığı konuşmada, toplantı vesilesiyle bir araya geldiklerini belirterek koronavirüs salgınının ardından Türkiye ve Fransa arasındaki ilişkileri yeniden güçlendirme imkanlarının olduğunu söyledi.

Türkiye ile Fransa arasında çok kuvvetli ilişkiler inşa ettiklerini aktaran Forissier, "Aramızdaki şahsi bağlantılar ve delegasyonlarımız arasındaki şahsi bağlantılar tabii ki bunu daha da kuvvetlendirecek." dedi.

Forissier, bugün gerçekleştirilen JETCO toplantısının ülkeler arasında gerçekten istisnai bir dinamizm ortaya koyduğunu belirterek, "Türkiye-Fransa Ekonomi ve Ticaret Ortaklık Komitesi çok önemli bir adımı temsil ediyor. Bu toplantı ülkelerimiz arasındaki karşılıklı iş birliğinde son derece önemli bir etabı temsil ediyor. Önümüzdeki sene sizleri JETCO'nun 9. Dönem Toplantısı için Fransa'da ağırlayacağız. Sizleri Fransa'da ağırlayacak olmak bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı." diye konuştu.

"FRANSIZ ŞİRKETLERİ DOĞRUDAN VE DOLAYLI OLARAK TOPLAMDA 400 BİN İSTİHDAM SAĞLAMAKTADIR"

Bakan Nicolas Forissier, iki ülke arasında ilişkilerin güçlenmesini ve somut sonuçlar almayı hedeflediklerini ifade ederek, stratejik konuları ele aldıklarını ve bu konuların iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendireceğini kaydetti.

Karşılıklı yatırımların önemine işaret eden Forissier, "2025 yılı itibarıyla iki ülke arasında 24 milyar euroluk ticaret hacmi var. Türkiye-Fransa arasında bu bir rekor. Tabii ki sanayi ürünlerinin çok önemli bir ağırlığı var. Ticari ilişkilerimiz arasında denge var. Ekonomik iş birliğimiz kuvvetli bir şekilde büyüyor ve genişliyor." açıklamasını yaptı.

Forissier, Fransız şirketlerinin Türkiye'de çok önemli bir yere sahip olduğunu aktararak, "Kısa süre önce yapılmış bir araştırmaya göre Fransız şirketleri Türk ekonomisine çok önemli katkıda bulunuyor. Fransız şirketleri doğrudan ve dolaylı olarak 400 bin istihdam sağlamaktadır. Bu anlamda Fransız şirketlerinin Türkiye'deki istihdama katkısının olduğunu vurgulamak isteriz. Bu da Türkiye'ye ne kadar güvendiğimizi gösteriyor." diye konuştu.

"FRANSIZ ŞİRKETLERİ 2027'YE KADAR 5 MİLYAR EUROLUK YATIRIM DAHA GERÇEKLEŞTİRECEK"

Bakan Forissier, Fransa'nın Türkiye'deki sosyal ve ekonomik mevcudiyetinin yoğun varlığına dikkati çekerek Fransa'nın iş birliğini daha da güçlendirmek istediğini söyledi.

Fransız şirketlerinin Türkiye'de çok yoğun ve uzun vadeli yatırım yaptığına vurgu yapan Forissier, "2020 ile 2024 arasında Fransız şirketleri 3,6 milyar euroluk yatırım gerçekleştirdi ve 2027'ye kadar buna 5 milyar euroluk yatırım daha eklenecek." ifadelerini kullandı.

Forissier, Fransız kamu yatırım bankası Bpifrance'ın Türkiye'de 1,8 milyarlık finansman imkanı sağladığının altını çizerek "Limak Grubu ile Bpifrance, 150 milyon euro tutarında yeni bir proje gerçekleştirecek. Rönesans Grubu ile Bpifrance, 50 milyon euroluk anlaşma imzalayacak. Bunlar son derece önemli adımlar. Bu Türk ve Fransız şirketler arasındaki kuvvetli bağları gösteriyor. Türk şirketlerinin Fransa'nın ekonomik deneyimine atfettiği değer de ortada." dedi.

"TÜRK ŞİRKETLERİ ULUSLARARASI DÜZEYDE VARLIĞINI ARTIRIYOR"

Bakan Nicolas Forissier, Türk ekonomisinin kuvvetle büyümeye devam ettiğini dile getirerek, Türk şirketlerinin uluslararası düzeyde varlığını artırdığını söyledi.

Türk şirketlerinin Fransa'daki yatırımlarının daha da güçlenmesini istediklerini aktaran Forissier, "Fransa'da yatırım yapmak isteyen bütün Türk şirketlerine her tür desteği vermeye açığız. Amacımız burada iş birliğimizi daha da kuvvetlendirmek. Fransa çok cazip bir yatırım destinasyonu. Avrupa'da Fransa bir numaralı yatırım destinasyonu oldu." diye konuştu.

"FRANSA, TÜRK ŞİRKETLERİNE ÖNEMLİ PARTNER"

Forissier, Fransa'nın Türk şirketlerine dünya çapında güçlenmesi için önemli bir partner olabileceğini kaydederek sözlerini şöyle tamamladı: