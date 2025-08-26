G20 ülkelerinin mal ticareti 2. çeyrekte ılımlı büyüdü

ABD'ye yapılan ithalattaki keskin daralma, dış ticaret verilerine yansıdı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), G20 ülkelerinin uluslararası mal ticaretinde, 2025 yılının ikinci çeyreğinde, ABD'ye yapılan ithalatın, ilk çeyrekteki artışın ardından sert bir şekilde daralması nedeniyle hafif bir artış görüldüğünü bildirdi.

Toplam ihracat, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,6 artarken, ithalatta genel olarak bir değişiklik olmadı.

DOLARIN DEĞER KAYBETMESİ ETKİLEDİ

OECD'nin açıklamasında, "2025'in ikinci çeyreğindeki ticaret sonuçları, yeni tarife duyurularının ardından ABD dolarının çoğu para birimine karşı değer kaybetmesi ve artan ticaret belirsizliğinden etkilendi." denildi.

ABD

ABD'de ihracat, ikinci çeyrekte mamul metal ve altın dışı satışlardaki artışın desteğiyle yüzde 2,7 arttı. Öte yandan, ABD'ye ithalat, endüstriyel malzeme alımlarındaki düşüşü yansıtarak yüzde 18,4 düştü.

KANADA

Petrol fiyatlarındaki düşüş, Kanada'nın ihracatını olumsuz etkiledi ve ihracat yüzde 9,7 daralırken, ithalat genel olarak değişmedi.

ASYA VE AVRUPA

Öte yandan, Asya ve Avrupa'nın büyük bölümünde mal ticareti istikrarlı bir şekilde büyüdü.

ÇİN

Yarı iletkenler ve diğer ileri teknoloji ürünlerinin de katkısıyla Çin'in ithalatı yüzde 4,7, ihracatı ise yüzde 2,5 arttı.

GÜNEY KORE

Benzer şekilde, yüksek bant genişliğine sahip bellek yongaları ve yarı iletkenler, Güney Kore'nin ihracatında yüzde 7,1'lik bir artışa yol açtı.

Avrupa'da ihracat Almanya'da yüzde 7,4, Fransa'da yüzde 6, İtalya'da yüzde 5,9 artarken, AB'de toplam ithalat yüzde 6,3, ihracat ise yüzde 4,7 arttı.

İNGİLTERE

Otomobil ve ilaç alımlarındaki artış nedeniyle İngiltere'nin ithalatı yüzde 8,5, ihracatı ise yüzde 1,3 arttı.

Ancak Brezilya ve Arjantin'in ihracatı düştü (yüzde 3,6), ithalat ise yüzde 9,3 arttı. Avustralya'nın ihracatı ise yüzde 1,8 arttı, bu artışın büyük kısmı hurda metal ve metal cevherlerinden oluştu.