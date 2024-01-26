Gabar petrolünde yeni rekor! Günlük üretim 35 bin varili geçti Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar'da günlük petrol üretiminde 35 bin varilin üzerine çıkarak rekor kırdı.

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ensonhaber.com

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak politikasına devam ederken, bu konudaki kazanımları da her geçen gün artmaya devam ediyor.

Karadeniz'de bulunan tarihi doğalgaz rezervinden sonra petrol için harekete geçen yetkililer, terörden temizlenen Gabar'da da rezerv tespiti yaptı.

Mayıs ayında bulunan günlük 100 bin varillik rezervin çıkarılmasına kısa sürede başlanırken, bu alanda kapasite her geçen gün artırılıyor.

Bu aşamada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO), müjdeli bir haber geldi..

Yeni yılın ilk rekoru! Günlük üretim 35 bin varile ulaştı

Şırnak'ta bulunan Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varile ulaşarak yeni yılın ilk rekorunu kırdı.

"2024 sonu hedefimiz 100 bin varil"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan TPAO, şu ifadeleri kullandı: