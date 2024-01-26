Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak politikasına devam ederken, bu konudaki kazanımları da her geçen gün artmaya devam ediyor.
Karadeniz'de bulunan tarihi doğalgaz rezervinden sonra petrol için harekete geçen yetkililer, terörden temizlenen Gabar'da da rezerv tespiti yaptı.
Mayıs ayında bulunan günlük 100 bin varillik rezervin çıkarılmasına kısa sürede başlanırken, bu alanda kapasite her geçen gün artırılıyor.
Bu aşamada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO), müjdeli bir haber geldi..
Yeni yılın ilk rekoru! Günlük üretim 35 bin varile ulaştı
Şırnak'ta bulunan Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varile ulaşarak yeni yılın ilk rekorunu kırdı.
"2024 sonu hedefimiz 100 bin varil"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan TPAO, şu ifadeleri kullandı:
Gabar’da yeni yılın ilk rekorunu kırdık, günlük üretim 35 bin 61 varil petrol. Yeni açtığımız kuyularla birlikte toplamda 28 kuyuda günlük 35 bin 61 varil petrol üretim seviyesine ulaştık. 2024 sonu hedefimiz günlük 100 bin varil petrol.
Milletimizin desteğiyle, belirlediğimiz hedefleri bir bir aşıyor; enerjide bağımsız Türkiye yolunda azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
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