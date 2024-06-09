Gabar'da günlük petrol üretimi Suudi Arabistan kalitesinde: 43 bin varil Gabar'da günlük üretilmeye başlanan 43 bin varillik petrolün, Suudi Arabistan'a denk geldiği belirtildi.

İHA

Türkiye Yüzyılı kapsamında yurdun dört bir yanında yer altı zenginlikleri çıkarılmaya ve ülke ekonomisine yeni gelirler sağlanmaya devam ediliyor.

Türkiye'nin en büyük ve en kaliteli petrol rezervlerine sahip olan Gabar Dağları'ndaki üretim hızla artıyor. Bir yıl önce günde yaklaşık 18 bin varil petrol üretilen bu sahada, şimdi günlük üretim 43 bin varile ulaştı.

Hedef günde 100 bin varil

Gabar Dağı'nda Şehit Esma Çevik Petrol Üretim sahasında açıklamalarda bulunan Şırnak Valisi Cevdet Atay, 39 kuyuda günlük 43 bin varil petrol üretimi olduğunu belirterek şunları söyledi:

Ülkenin sanayisine yön veren insanlar, ülkenin çok kıymetli olan bu petrol alanını, kaynağını yerinde gördüler. Bu gün Şırnak tam bir enerji memleketidir, enerjinin başkentidir. Güneşi, kömürü ve petrolü var. Sene sonu 100 bin varil hedefliyoruz. Memleketin geleceğinin burası olduğu da görülüyor. Enerji yatırımları anlamında Cudi Dağı ile ilgili rüzgar enerjisi için de çalışmalarımız devam ediyor. Değerli iş insanlarımızın da Şırnak'a yatırım yaparak, Şırnak'ın geleceğine, buradaki insanların yarınlarına katkı sağlayacaklarını umut ediyorum

Suudi Arabistan petrolüne denk

Alanda çalışan mühendislerin verdiği bilgiye göre, Suudi Arabistan petrolüne denk nitelikte bir petrol çıkarılıyor. Rezervin debisi de çok yüksek. Bu da yüksek miktarlarda petrolün daha hızlı şekilde yüzeye çıkarılmasına imkan tanıyor. Diğer bölgelerde 1300 kuyudan günde 40 bin varil üretim yapılırken Gabar'da 39 kuyunun üretimi bu miktarı aşmış durumda.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)