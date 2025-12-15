GAMEON Revival 2025 şampiyonu: Misa Esports

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom, oyun ve oyuncuların ihtiyaç duyduğu teknolojileri GAMEON ile sunmaya devam ediyor.

Espor ekosistemini bir araya getiren turnuvalarla 2025 yılı boyunca birçok organizasyonda oyuncuların yanında olan GAMEON, GAMEON Revival 2025, League of Legends Turnuvası’nda yılın son kupasını sahibine teslim etti.

14 Aralık Pazar günü ESA Arena’da düzenlenen final müsabakası heyecanlı anlara sahne olurken Naru, Barış G ve Lynx Çerezz gibi espor dünyasının ünlü isimleri katılımcılarla buluştu. Aynı zamanda GAMEON Twitch & Youtube ve Tivibu Spor 4 kanallarından canlı yayınlanan mücadelede kazanan 3-0 skorla Misa Esports oldu.

Espor ekosistemine sağladığı katkılara devam eden GAMEON, esporun en köklü oyunlarından League of Legends’da hem lig sponsorluğu hem de sezon sonrası GAMEON Revival 2025 ile yıl boyunca oyuncuların yanında oldu.

3 Kasım’da açık elemeler ile başlayan turnuva, yaklaşık bir buçuk aylık serüvenin sonunda 1.200’den fazla başvuru ve 750’den fazla seyircinin katılımıyla ESA Arena’da son buldu.

DEV SERİDE KAZANAN MİSA ESPORTS

GAMEON Revival 2025’de final maçı, yasaklama ekranından önce başladı. Takımlar günler boyunca büyük ödül için taktik çalışmalarını yaparken şampiyon seçimi sonrası Sihirdar Vadisi birbirinden güzel oyunlarla keyifli anlara sahne oldu. Vadinin her köşesinde seri boyunca mücadeleden kopmayan Misa Esports, Last Wall karşısında 3-0 skorla galip geldi ve kupanın sahibi oldu.

SEZONUN UNUTULMAZ ANLARI BU TURNUVADAYDI

GAMEON Revival 2025’de birbirinden keyifli oyunlar ve akıl dolu taktik savaşları son maça kadar sürerken grup ve play-off aşamaları ile maçlar GAMEON Twitch & YouTube ve Tivibu Spor 4 kanallarından canlı yayınlandı.

ESA Arena’da düzenlenen final müsabakası ise efsane oyunların yanı sıra taraftarlara eşsiz anlar yaşattı.

Yılın son turnuvasında birçok özel isim taraftarlarla buluştu. Orta koridorun efsane ismi Naru, tecrübeli koç Lynx Çerezz ve esporun sevilen ismi Barış G gibi birçok isim taraftarlarla bir araya geldi. Ayrıca GAMEON Revival 2025 Büyük Final etkinliğinde yer alan Monster Notebook, XPrime, Playstore.com ve Avoya gibi markalar da katılımcılarla buluşma fırsatı yakaladı ve keyifli anlara eşlik etti.

GAMEON, oyunculara yönelik sunduğu birbirinden özel içeriklerle kurulduğu günden bu yana oyun ekosistemi içerisindeki paydaşlarına faydalar sunuyor. Game Pass, Playstore, ByNoGame gibi platformlardaki faydaların yanında oyunculara yönelik internet kampanyaları ile GAMEON, ekosistemi geliştirmeye ve kullanıcıların internet ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.