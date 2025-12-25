Garanti BBVA ile yapay zekâ asistanlı ticaret dönemi başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni nesil alışveriş deneyimi gerçekleşecek.

Türkiye’nin dijital inovasyon alanındaki lider bankalarından Garanti BBVA, Mastercard’ın küresel teknolojisinden güç alarak geliştirdiği yeni nesil yapay zekâ alışveriş asistanını duyurdu.

Yakında Garanti BBVA Mobil ve BonusFlaş üzerinden sunulacak hizmetle kullanıcılar; ürün arama, karşılaştırma ve güvenli satın alma işlemlerini tek platformda yapabilecek.

GÜVENLİK VE ŞEFFAFLIK ÖN PLANDA

Yapay zekânın alışveriş ve ödeme alışkanlıklarını dönüştürdüğü bu dönemde, geliştirilen çözüm Türkiye’de bankacılık sektöründe gerçekleşen ilk uçtan uca yapay zekâ asistanlı ticaret işlemi olma özelliğini taşıyor.

Kişiselleştirilmiş ve akıllı bir deneyim sunan sistem, güvenlik ve şeffaflık prensipleriyle tasarlandı ve önümüzdeki dönemde Garanti BBVA’nın dijital kanallarında müşterilerin kullanımına sunulacak.

“ÖDEMEYİ GÖRÜNMEZ VE SÜRTÜNMESİZ KILIYORUZ”

Garanti BBVA Bireysel Bankacılık’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik şunları söyledi:

Bankacılığı müşterimizin hayatına uyumlanan yaşayan bir ekosistem olarak görüyoruz. Yapay zekâ alışveriş asistanıyla arama ve karar süreçlerinden ödeme adımına kadar tüm yolculuğu güvenli ve şeffaf bir yapı içinde kurguluyoruz. Amacımız, ödemeyi hayatın doğal akışı içinde görünmez ve güvenli bir deneyime dönüştürmek.

MASTERCARD: TÜRKİYE, ÖNCÜ BİR PAZAR

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Onur Faydacı, Türkiye’nin ödeme sistemlerindeki öncü rolüne dikkat çekerek şu açıklamada bulundu:

Yapay zekâ asistanlı ticaretle güvenli, kesintisiz ve ölçeklenebilir ödeme deneyimleri sunuyoruz. Türkiye, güçlü dijital altyapısı ve yenilikçi fintech çözümleriyle bu dönüşümde öne çıkıyor.

YAPAY ZEKÂ ASİSTANLI TİCARET DÖNEMİ

Dünyada yeni başlayan “yapay zekâ asistanlı ticaret” (agentic commerce) dönemi, Garanti BBVA ile Türkiye’deki kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

Mastercard’ın yapay zekâ deneyimi ve teknolojik altyapısıyla desteklenen sistem; yalnızca komutları yerine getirmekle kalmıyor, akıl yürütüyor, planlıyor ve harekete geçiyor.

Tüketiciler, yapay zekâ asistanları aracılığıyla satın alma süreçlerini “tara, karşılaştır, satın al” deneyimine dönüştürürken; işlemler, en üst düzey güvenlik standartlarıyla ve şeffaf biçimde gerçekleşiyor.