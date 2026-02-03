İSO: SelectUSA Roadshow to Türkiye, İstanbul’da düzenlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı’nın, ülkede yatırım yapmak isteyen şirketlere yönelik resmi yatırım destek ve networking programı olan SelectUSA kapsamında SelectUSA Roadshow to Türkiye etkinliği, İstanbul’da gerçekleştirildi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve ABD İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Türk iş dünyasına ABD pazarını yakından tanıma ve yatırım fırsatlarını doğrudan muhataplarıyla değerlendirme imkânı sundu.

İSO Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmalarını İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ile ABD İstanbul Başkonsolosu Michael Lally yaptı.

ABD’DE YATIRIM FIRSATLARI MASAYA YATIRILDI

Etkinlikte; ölçek, sektör ve yatırım türlerine göre ABD’de uygulanan teşvik sistemlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. SelectUSA temsilcilerinin yanı sıra Iowa, Mississippi, Ohio, Pennsylvania, South Carolina, Virginia ve West Virginia eyaletlerinin kalkınma ofisleri tarafından yatırım ve iş yapma ortamına dair güncel sunumlar gerçekleştirildi.

Program kapsamında düzenlenen “Türk Yatırımcılar Gözünden ABD’de Yatırım Fırsatları” ve “ABD’de Hizmet Sağlayıcılar” panellerinde, ABD’de yatırım yapmış Türk firmalar deneyimlerini aktardı. Ayrıca ikili görüşmelerle Türk şirketlerine hukuk, finans, muhasebe, iş geliştirme, inşaat ve lokasyon seçimi gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

“GÜVEN VEREN BİR YATIRIM ORTAMININ KAPILARINI ARALIYORUZ”

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, SelectUSA Roadshow to Türkiye etkinliğinde oluşan etkileşimin kısa sürede somut yatırım kararlarına ve kalıcı ortaklıklara dönüşeceğine inandıklarını belirterek, “Bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz öngörülebilirlik ve kurumsal kolaylaştırıcılık ilkeleriyle güven veren bir yatırım ortamının kapılarını aralıyoruz.” dedi.

Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin yalnızca ticaret hacmini artırmaya değil, uzun vadeli stratejik ortaklıklar kurmaya odaklanması gerektiğini vurgulayan Bahçıvan, liderler düzeyindeki son temasların da yatırım ve ticarette yeni bir ivme yaratma iradesini ortaya koyduğunu söyledi.

“TERZİ USULÜ” ORTAKLIK VURGUSU

Bahçıvan, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin potansiyeline dikkat çekerek, “Gerek dünyanın içinden geçtiği koşullar gerekse potansiyel vadeden ikili ticaretimiz, birbirini tamamlayıcı, diğer bir ifadeyle 'terzi usulü' tasarlanmış bir ortaklık zemini için muazzam bir fırsat teşkil ediyor. Sektörler bazında titiz bir hazırlık süreci ve doğru müzakerelerle iki ülkenin de kazançlı çıkacağı bir iş birliği modeli rahatlıkla oluşturulabilir.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin dünyanın en büyük ekonomisi ve önemli bir teknoloji gücü olduğuna işaret eden Bahçıvan, Türkiye’nin ise gelişmiş sanayi altyapısı, girişimcilik kültürü ve stratejik konumuyla bölgesinin en önemli üretim üslerinden biri olduğunu belirtti.

ENERJİ VE YÜKSEK TEKNOLOJİDE ORTAK PROJELER ÇAĞRISI

Bahçıvan, yüksek teknoloji ve dijitalleşme, otomotiv, beyaz eşya, tekstil-hazır giyim, elektrik-elektronik ve enerji alanlarında ortak projelerin iki ülkenin de çıkarına olacağını vurguladı. Enerji güvenliği ve çeşitliliğinin stratejik bir başlık hâline geldiğini belirten Bahçıvan, hükümetler arasında imzalanan LNG ve nükleer iş birliği anlaşmalarının Türkiye’nin enerji arz güvenliğini güçlendireceğini ifade etti.

E-TİCARETTE ABD PAZARI ÖNE ÇIKIYOR

İki ülke arasındaki e-ticaret potansiyeline de değinen Bahçıvan, ABD menşeli küresel pazaryerlerinin Türkiye’ye 100 milyon doların üzerinde yatırımla lojistik merkezleri kurmasının, Türkiye’nin stratejik bir pazar olarak görüldüğünü gösterdiğini söyledi. ABD pazarının, e-ticarette Türk sanayicisi ve girişimcisi için öncelikli hedef olmaya devam ettiğini vurguladı.

"ABD, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMIN EN BÜYÜK ADRESİ"

ABD İstanbul Başkonsolosu Michael Lally ise SelectUSA’nın, ABD’nin doğrudan yabancı yatırım açısından sunduğu güçlü avantajları ortaya koyduğunu belirtti. Lally, “ABD; inovasyon, hukuki güvence, sermayeye erişim, enerji güvenliği ve dünyanın en üretken iş gücü gibi benzersiz imkânlar sunuyor. Türkiye’den ABD’ye yapılan yatırımlar, iki ülke arasındaki stratejik ekonomik ortaklığı daha da derinleştiriyor.” dedi.