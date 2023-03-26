Gazi maaşları asgari ücret düzeyine çıkarılıyor
Haber Merkezi

Ramazan ayı bereketiyle geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kaç gün önce en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseleceğini açıklamıştı.

Hükümetten gazi maaşlarına yönelik de bir müjde geldi.

Bakan Bilgin açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gazi maaşlarına yönelik önemli bir duyuru yaptı.

Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meclis'e sunduğumuz çalışmayla gazilerimize ödenen aylıkları düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş gazilerimizin yanındadır" ifadelerini kullandı.

Gazi maaşları asgari ücret düzeyine çıkarılıyor