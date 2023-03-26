Gazi maaşları asgari ücret düzeyine çıkarılıyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Ramazan ayı bereketiyle geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kaç gün önce en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseleceğini açıklamıştı.

Hükümetten gazi maaşlarına yönelik de bir müjde geldi.

Bakan Bilgin açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gazi maaşlarına yönelik önemli bir duyuru yaptı.

Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meclis'e sunduğumuz çalışmayla gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş gazilerimizin yanındadır" ifadelerini kullandı.